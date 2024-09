V nominácii USA proti Slovensku figurujú Pegulová s Collinsovou

Bratislava/Washington 16. septembra (TASR) - V nominácii amerických tenistiek na duel 1. kola finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej proti Slovensku figuruje aj svetová trojka Jessica Pegulová. Finalistka US Open bude líderkou tímu v španielskej Malage (14. novembra od 17.00 h). V tíme kapitánky Lindsay Davenportovej sú aj Danielle Collinsová, Caroline Dolehideová, Taylor Townsendová a Peyton Stearnsová. Víťaz zápasu nastúpi v nedeľu 17. novembra o 10.00 h vo štvrťfinále proti nasadenej Austrálii.



Američanky majú so slovenskými reprezentantkami nepriaznivú bilanciu 0:1. Na finálovom turnaji v Prahe v novembri 2021 prehrali v C-skupine 1:2, napokon však postúpili do semifinále. V boji o finále nestačili na hráčky Ruskej tenisovej federácie (RTF) 1:2.



Pegulová sa v tejto sezóne okrem finálovej účasti v New Yorku predstavila ešte v ďalších troch zápasoch o titul. Na trávnatom turnaji WTA v Berlíne uspela proti Ruske Anne Kalinskej. Z trofeje sa tešila aj v Toronte, keď triumfovala nad krajankou Amandou Anisimovou. V Cincinnati a na US Open nestačila na Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Proti Slovensku by mala byť jednotkou tímu, keďže v družstve nie sú Coco Gauffová a Emma Navarrová.



Druhou najvyššou nasadenou v nominácii je Collinsová, ktorá je priebežne desiata v rebríčku WTA. Tento rok sa tešila sa zo svojho premiérového víťazstva v sérii WTA 1000. Na turnaji Miami Open zdolala vo finále Jelenu Rybakinovú z Kazachstanu. Finalistka Australian Open z roku 2022 bol v nominácii USA aj pred troma rokmi v Prahe. Proti Anne Karolíne Schmiedlovej vtedy uspela 6:3, 6:2.



Američanky boli počas aprílového žrebu v Londýne nenasadené a okrem Sloveniek mohli dostať za súpera ešte Nemecko, Veľkú Britániu, Japonsko, Poľsko, Rumunsko alebo Španielsko. Zápasy úvodného kola sú na programe 12. - 14. novembra. Nasadené tímy Kanada, Taliansko, Česko a Austrália postúpili priamo medzi elitnú osmičku.



Dopoludnia oznámil nomináciu aj kapitán slovenského tímu Matej Lipták. Figuruje v ňom pätica Schmiedlová, Rebecca Šramková, Viktória Hrunčáková, Renáta Jamrichová a Tereza Mihalíková.



Známy je aj výber Austrálie. V tíme Samanthy Stosurovej sú Olivia Gadecká, Daria Savilleová, Ajla Tomljanovičová a Ellen Perezová. Informovala o tom oficiálna stránka tenisového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej.