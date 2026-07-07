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V nórskom tábore pred štvrťfinále s Anglickom šarapatí viróza
Podľa nórskeho denníka Dagbladet symptómami podobnými chrípke trpia útočník Jörgen Strand Larsen a obranca Marcus Holmgren Pedersen.
Autor TASR
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New York 7. júla (TASR) - V tábore nórskej futbalovej reprezentácie pred štvrťfinále MS 2026 proti Anglicku šarapatí viróza. Potvrdil to aj tréner Stale Solbakken, ktorý však verí, že sa situácia v najbližších dňoch zlepší. Štvrťfinálový duel medzi Nórmi a Angličanmi je na programe v sobotu 11. júla o 23.00 SELČ v Miami.
Podľa nórskeho denníka Dagbladet symptómami podobnými chrípke trpia útočník Jörgen Strand Larsen a obranca Marcus Holmgren Pedersen. Larsen pre chorobu nebol k dispozícii na úvodný súboj základnej skupiny s Irakom. Pedersen chýbal Nórom v osemfinále, v ktorom „vikingovia“ vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda nečakane vyradili Brazílu 2:1.
„V našom tíme máme pár hráčov, ktorí sa necítia dobre, ale ich stav sa postupne zlepšuje. Nie je to ideálna situácia počas takého dlhého turnaja, akým sú majstrovstvá sveta, všetko však máme pod kontrolou,“ citoval slová Solbakkena anglický denník The Standard.
Podľa nórskeho denníka Dagbladet symptómami podobnými chrípke trpia útočník Jörgen Strand Larsen a obranca Marcus Holmgren Pedersen. Larsen pre chorobu nebol k dispozícii na úvodný súboj základnej skupiny s Irakom. Pedersen chýbal Nórom v osemfinále, v ktorom „vikingovia“ vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda nečakane vyradili Brazílu 2:1.
„V našom tíme máme pár hráčov, ktorí sa necítia dobre, ale ich stav sa postupne zlepšuje. Nie je to ideálna situácia počas takého dlhého turnaja, akým sú majstrovstvá sveta, všetko však máme pod kontrolou,“ citoval slová Solbakkena anglický denník The Standard.