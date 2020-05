V Nórsku chcú pustiť na ligové štadióny maximálne 10 fanúšikov

Oslo 21. mája (TASR) - Nová sezóna v nórskej futbalovej lige by mohla odštartovať 16. júna aj s divákmi. Podľa aktuálneho návrhu však bude môcť byť v hľadisku maximálne desať fanúšikov.



S kurióznym návrhom prišiel šéf tamojšieho futbalového zväzu Nils Fisketjönn. "Chceli by sme kluby vyzvať, aby vypracovali koncepty. Môžu na tribúny pustiť skupinu fanúšikov, povedzme najviac desať osôb," povedal Fisketjönn v rozhovore pre stanicu NRK.



V súvislosti s vládnymi opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu môžu kluby počas zápasov pustiť na štadión až 200 osôb, tento počet sa však takmer úplne vyčerpá, keď sa do neho započítajú hráči oboch tímov, členovia relizačných tímov, funkcionári, usporiadateľská služba a novinári. V Nórsku sa mal nový ligový ročník pôvodne začať v apríli, ale štart stopla pandémia. Po uvoľnení opatrení stanovili nový termín na 16. jún. Informáciu priniesla agentúra SID.