V nováčikovských kempoch NHL je šesť Slovákov

Slovenskí hokejisti v nováčikovských kempoch klubov NHL:



Anaheim Ducks - Roman Durný (b)



Calgary Flames - Martin Pospíšil (ú)



Colorado Avalanche - Matej Kašlík (ú)



Los Angeles Kings - Martin Chromiak (ú)



Tampa Bay Lightning - Maxim Čajkovič (ú)



Vegas Golden Knights - Jakub Demek (ú)

New York 18. septembra (TASR) - V zámorí odštartovali nováčikovské kempy klubov NHL, v ktorých sa predstaví dokopy šesť mladých slovenských hokejistov. Tí sa budú snažiť zaujať trénerov a manažérov svojich tímov a vybojovať si pozvánky do hlavných kempov, ktoré sa začnú budúci týždeň.Hokejové talenty - nováčikovia, nedávne draftové voľby a vytypovaní nedraftovaní mladíci - si počas kempov zahrajú aj zápasy v rámci prípravných turnajov. Štvorica Slovákov sa predstaví na podujatí Rookie Faceoff v Arizone, kde okrem domácich Coyotes štartujú aj výbery Anaheimu Ducks, Colorada Avalanche, Los Angeles Kings, San Jose Sharks a Vegas Golden Knights. V kempe LA výborne odštartoval Martin Chromiak. Devätnásťročný útočník patril podľa zámorských webov k hráčom Kings s najlepšími výsledkami testov a v modelovanom stretnutí sa blysol dvoma gólmi. A skvele začal aj turnaj v Arizone. V dueli s Coloradom nastúpil v prvom útoku s ospevovanými mladíkmi Quintonom Byfieldom a Arthurom Kaliyevom a po peknej kombinácii strelil úvodný gól zápasu, ktorým pomohol k víťazstvu 4:0. Na súpiske Kings je aj kanadský obranca Brandt Clarke, ktorý v minulej sezóne obliekal dres Nových Zámkov v najvyššej slovenskej súťaži.Colorado dá v nováčikovskom kempe šancu Matejovi Kašlíkovi, ktorý však proti Los Angeles ešte nenastúpil. Devätnásťročný útočník, ktorý si zahral aj na uplynulých majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Edmontone, nebol dosiaľ draftovaný. Brankár Roman Durný sa pripravuje s tímom Anaheimu, v noci na sobotu odchytal prvú polovicu zápasu, v ktorom Ducks zdolali San Jose 8:4. Jediný draftovaný Slovák v tomto roku Jakub Demek bojuje o priazeň vedenia Vegas Golden Knights. Nastúpil aj v úvodnom dueli na turnaji v Arizone, v ktorom jeho "rytieri" prehrali s Coyotes 2:5. Každý tím odohrá na podujatí tri stretnutia.Ďalší nováčikovský turnaj sa začal cez víkend v majstrovskej Tampe, kde okrem domácich hráčov Lightning štartujú aj tímy Nashville Predators, Carolina Hurricanes a Florida Panthers. V zostave Tampy sa predstaví aj 20-ročný Maxim Čajkovič. Ďalší mladý slovenský útočník Martin Pospíšil korčuľuje v nováčikovskom kempe Calgary Flames. "Plamene" sa nezúčastnia na žiadnom turnaji, v rámci kempu odohrajú dva prípravné stretnutia s Edmontonom Oilers.