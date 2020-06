Slovensko budú reprezentovať v Alpsko-jadranskom pohári 4 zástupcovia

Bratislava 28. júna (TASR) - Do nového ročníka nadnárodného Alpsko-jadranského pohára sa prihlásili štyria zástupcovia Slovenskej basketbalovej ligy. V sezóne 2020/2021 budú hrať v medzinárodnej súťaži Inter Bratislava, Patrioti Levice, BKM Lučenec a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.



Alpsko-jadranský pohár prechádza v tomto období transformáciou, či už z personálneho hľadiska, ale aj z pohľadu celkového smerovania súťaže. Slovenský basketbal bude výraznou súčasťou tohto procesu. Prihlášku do súťaže už podali družstva aj z ďalších šiestich krajín.



"V ťažkých časoch, ktoré šport na Slovensku prežíva, sme veľmi radi, že môžeme priniesť aj pozitívne správy o účasti štyroch slovenských klubov v novom ročníku Alpsko-jadranského pohára. V súťaži sa okrem Patriotov z Levíc, pre ktorých to bude už šiesta sezóna, predstavia aj tradičné slovenské kluby s viacerými reprezentantmi na svojich súpiskách. Naša súťaž poskytuje možnosť kvalitnej medzinárodnej konfrontácie medzi tímami zo siedmich krajín a sme presvedčení, že cestou takejto konfrontácie môžeme priblížiť náš basketbal k úrovni susedných krajín. Na základe aktuálne prihlásených družstiev to vyzerá tak, že nasledujúci ročník bude veľmi atraktívny. Za všetkých spomeniem napríklad Legiu Varšava, ktorá dáva dokopy silný tím a pracuje na návrate na basketbalové výslnie, kde ako 7-násobný majster Poľska patrí," vyjadril sa pre portál basketliga.sk jeden z členov vedenia súťaže Marek Imre.



Levice sú jediné družstvom, ktoré je súčasťou súťaže od jej vzniku. "Sme jediný tím v Alpsko-jadranskom pohári, ktorý odohral doteraz všetkých päť ročníkov a nemáme dôvod, aby sme nepokračovali aj ďalej. Máme v družstve najviac slovenských reprezentantov, preto to berieme aj ako určitý záväzok, poskytnúť im medzinárodnú konfrontáciu. Keďže FIBA poháre sú len pre bohaté kluby a pre náš región je to priveľké sústo, tak Alpsko-jadranský pohár je ideálna súťaž," uviedol generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.



Pozitívna odozva k účasti prišla aj od prezidenta BKM Lučenec Michala Matalu: "Tento pohár vnímame ako prestížnu záležitosť pre medzinárodnú reprezentáciu nášho klubu, mesta, partnerov a fanúšikov. Myslíme si, že takáto medzinárodná konfrontácia bude mať pozitívny prínos aj pre rozvoj slovenských hráčov. Taktiež je to odmena pre našich verných fanúšikov za ich dlhoročnú podporu."



Úplným nováčikom na nadnárodnej scéne budú Spišiaci. "O Alpsko-jadranskom pohári sme uvažovali až od ďalšej sezóny, ale v čase, keď Žilina ohlásila koniec v SBL a všetci vieme o problémoch v Komárne, sme sa nakoniec rozhodli prihlásiť už v tomto ročníku, aby sme vynahradili divákom, ale aj hráčom, menší počet zápasov. Som presvedčený, že táto medzinárodná konfrontácia nám všetkým pomôže napredovať. Očakávam hlavne dobrý a kvalitný basketbal, ktorý pritiahne ku nám do haly každého jedného fanúšika. Verím, že aj pre hráčov to bude väčšia motivácia hrať proti mimoslovenským družstvám. Chceme dôstojne reprezentovať klub, mesto Spišská Nová Ves a priniesť spišskonovoveskému fanúšikovi kvalitný šport," odznelo z úst generálneho manažéra Spišskej Novej Vsi Michala Búzu.



Štvrtým do partie bude Inter Bratislava, ktorý tak nadviaže na predchádzajúci ročník. V ňom hral súťaže pod hlavičkou FIBA, konkrétne kvalifikáciu Ligy majstrov a skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA.