V NTC cez víkend 17. celoslovenské finále Detského DavisCupu a FedCupu

Program celoslovenského finále:



29. septembra, štvrtok, zápasy: 14.00 – 20.00



30. septembra, piatok, zápasy: 9.00 – 20.00



1. októbra, sobota, zápasy: 8.00 – 20.00, slávnostné otvorenie 10.00 (PeugeotTennis Day 10.00 – 14.00)



2. októbra, nedeľa, zápasy: 8.00 – 17.00, slávnostné vyhlásenie výsledkov 17.00

Bratislava 29. septembra (TASR) - Prvý októbrový víkend bude v Národnom tenisovom centre patriť už po sedemnásty raz celoslovenskému finále Detského DavisCupu a FedCupu s Nadáciou SPP (29. septembra - 2. októbra). Zúčastní sa na ňom 12 najlepších družstiev chlapcov a 12 najlepších družstiev dievčat do 10 rokov. O postup v klubových, oblastných a regionálnych kolách bojovalo v tomto roku okolo 1 500 detí. Od vzniku sa do projektu zapojilo vyše 21-tisíc detí.Dlhodobý projekt Slovenského tenisového zväzu pritiahol do súťaženia deti zo všetkých kútov Slovenska. Viacerí z prvých víťazov a účastníkov v súčasnosti patria medzi slovenských reprezentantov. V prvom ročníku bola najmladšia iba 7-ročná Košičanka Viktória Kužmová, ktorá je teraz stabilnou členkou reprezentačného tímu Pohára Billie-Jean Kingovej. V Detskom DavisCupe a FedCupe rovnako súťažili aj súčasné slovenské singlové jednotky Alex Molčan a Anna Karolína Schmiedlová.Ako informoval STZ prostredníctvom tlačovej správy, zápasy najtalentovanejších malých tenistov zatraktívni Peugeot Tennis Day, ktorý v tomto roku napíše už svoje siedme pokračovanie. Počas tejto akcie sa športoví fanúšikovia môžu stretnúť s najväčšími slovenskými tenisovými hviezdami. Z hráčov nebudú chýbať Molčan, deblový špecialista Filip Polášek či Rebecca Šramková. Mladé talenty prídu pozdraviť aj prezident STZ a olympijský víťaz Miloslav Mečíř, tréner svetového mena Marián Vajda, bývalí elitní hráči Dominika Cibulková či Karol Kučera. Účasť prisľúbil aj kapitán slovenského BJKC tímu Matej Lipták. Vstup do NTC je voľný.