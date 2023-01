V Oberstdorfe triumf Karlssonovej, upevnila si vedenie v Tour de Ski

SP v behu na lyžiach:



Tour de Ski - 4. etapa v Oberstdorfe (Nem.)



muži - stíhačka na 20 km klasicky: 1. Johannes Hösflot Kläbo 41:35,8 m, 2. Sindre Björnestad Skar (obaja Nór.) +1,8 s, 3. Federico Pellegrino (Tal.) +2,1, 4. Calle Halfvarsson (Švéd.) +2,9, 5. Sjur Röthe +3,4, 6. Paal Golberg (obaja Nór.) +3,5, 7. William Poromaa (Švéd.), 8. Simen Hegstad Krüger obaja +4,0, 9. Didrik Tönseth +4,3, 10. Emil Iversen (všetci Nór.) +4,5



Poradie Tour de Ski (po 4 zo 7 etáp): 1. Kläbo 1:31:02 h, 2. Pellegrino +12 s, 3. Golberg +14, 4. Krüger +32, 5. Skar +32, 6. Poromaa +37



Celkové poradie SP (14 z 35 podujatí):



1. Golberg 906 b, 2. Kläbo 832, 3. Pellegrino 655, 4. Hans Christer Holund (Nór.) 531, 5. Andrew Musgrave (V. Brit.) 485, 6. Tönseth 479



Poradie vo vytrvalostných pretekoch (9 z 19): 1. Golberg 601, 2. Holund 531, 3. Nyenget 475, 4. Tönseth 473, 5. Musgrave 458, 6. Krüger 452







ženy: 1. Frida Karlssonová (Švéd.) 48:02,6 m, 2. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +14,1 s, 3. Tiril Udnes Wengová +1:28 m, 4. Anne Kjersti Kalvaaová (obe Nór.) +1:29,3, 5. Patricija Eidukaová (Lot.) +1:46,1, 6. Teresa Stadloberová (Rak.), 7. Eva Urevcová (Slov.) +1:47,1, 8. Jessie Digginsová (USA) +1:47,4, 9. Katharina Hennigová (Nem.) +1:49,1, 10. Heidi Wengová +1:49,3



Poradie Tour de Ski (4 zo 7): 1. Karlssonová 1:44:08 h, 2. T.U. Wengová +1:28 m, 3. Kalvaaová +1:31, 4. Pärmäkoskiová +1:41, 5. Kerttu Niskanenová (Fín.) +1:55, 6. Lotta Udnes Wngová (Nór.) +2:17



Celkové poradie SP (14 z 35): 1. T. U. Wengová 1059 b, 2. Karlssonová 776, 3. Digginsová 469, 4. Pärmäkoskiová 745, 5. Nadine Fähndrichová 684, 6. Kalvaaová 684



Celkové poradie vo vytrvalostných pretekoch (9 z 19): 1. T. U. Wengová 624, 2. Karlssonová 623, 3. Kalvaaová 617, 4. Hennigová 558, 5. Niskanenová 522, 6. Pärmäkoskiová 501



Oberstdorf 4. januára (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo zvíťazil v stredajšej štvrtej etape Tour de Ski v stíhačke na 20 km voľne v nemeckom Oberstdorfe. Medzi ženami si pripísala triumf Švédka Frida Karlssonová. Obaja tak zvýšili svoje celkové vedenie na Tour.Kläbo triumfoval aj vo štvrtých pretekoch TdS a zároveň prekonal celkový rekord v počte triumfov na Tour, keď ich nazbieral už pätnásť. Na druhom mieste skončil jeho krajan Sindre Björnestad Skar s mankom 1,8 sekundy a ďalšie tri desatiny stratil Talian Federico Pellegrino. V celkovom hodnotení Svetového pohára i vo vytrvalostných disciplínach naďalej vedie Nór Paal Golberg, ktorý obsadil šiestu pozíciu.Kläbo odštartoval do stíhačky ako prvý, po dvoch kilometroch ho predstihol krajan Simen Hegstad Krüger. V skupinke na čele bolo celkovo päť pretekárov v rozmedzí troch sekúnd. O chvíľu ju rozšíril Brit Andrew Musgrave a po siedmich kilometroch bolo pokope už trinásť lyžiarov. Krátko pred cieľom to bolo v rozmedzí deväť sekúnd viac ako dva tucty pretekárov. Topfavorit Kläbo sa však v závere pustil do úniku a nedal súperom šancu.citovala 26-ročného pretekára agentúra DPA. Ten v utorok prekonal rekord krajana Pettera Northuga v počte triumfov na TdS a v stredu aj celkový, ktorý doposiaľ držali Nórka Therese Johaugová a Poľka Justyna Kowalczyková.Karlssonová zopakovala svoje utorňajšie víťazstvo v nemeckom stredisku na 10 kilometrov klasickým spôsobom. Na druhom mieste skončila fínska pretekárka Krista Pärmäkoskiová so stratou 14,1 sekundy a pódium doplnila Nórka Tiril Udnes Wengová. Tá zvládla tesný súboj s krajankou Anne Kjersti Kalvaaovou a v cieli stratila na Karlssonovú 1:28 minúty. Wengová zároveň zotrvala vo vedení celkového poradia SP aj vytrvalostných pretekov, kde sa víťazná Švédka dotiahla na rozdiel jedného bodu.Karlssonová vyrazila do bielej stopy ako prvá a pred súperkami si držala solídny odstup 6,5 kilometra, následne sa vytvorila štvorčlenná skupina. Krátko po polovici pretekov vypadla z balíka Kalvaaová a onedlho došli sily aj T. U. Wengovej. Vedúca dvojica sa postupne vzďaľovala zvyšku poľa a vyzeralo to na tesný záver, ale na poslednom medzičase sa Karlssonovej podarilo odpútať od fínskej súperky a dosiahla siedme víťazstvo v kariére.povedala 23-ročná švédska pretekárka v rozhovore pre Eurosport.Lyžiarov najbližšie čaká v piatok šprint klasickou technikou v talianskom stredisku Val di Fiemme, kde TdS aj vyvrcholí. Úradujúci víťaz Kläbo má pred druhou polovicou Tour náskok 12 sekúnd na Pellegrina a ďalšie dve na Golberga.