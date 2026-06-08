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V okolí základne anglického tímu sa strieľalo, ošetrili deväť ľudí
Polícia dostala hlásenie o incidente okolo 4.00 h miestneho času v sobotu.
Autor TASR
Kansas City 8. júna (TASR) - Deväť ľudí utrpelo zranenia pri streľbe neďaleko základne anglického tímu na majstrovstvách sveta vo futbale v Kansas City v štáte Missouri v USA. Informoval o tom portál The Athletic. Polícia dostala hlásenie o incidente na Troost Avenue okolo 4.00 h miestneho času v sobotu. Miesto činu je vzdialené necelých 8 km od tréningovej základne anglického tímu. O niečo ďalej v opačnom smere sa nachádza hotel, v ktorom bude anglický tím ubytovaný počas turnaja.
Kapitán policajného oddelenia v Kansas City Jake Becchina oznámil, že policajtov na miesto vyslali po hláseniach o streľbe. Po príchode zistili, že sa ľudia začínajú rozchádzať. Tri dospelé ženy zranili a previezli do nemocnice. Neskôr sa objavili správy, že deväť dospelých ošetrili v rôznych miestnych nemocniciach so zraneniami, ktoré neohrozujú život. Žiadnych podozrivých zatiaľ nezadržali, ale polícia v oblasti naďalej hliadkuje.
Kapitán policajného oddelenia v Kansas City Jake Becchina oznámil, že policajtov na miesto vyslali po hláseniach o streľbe. Po príchode zistili, že sa ľudia začínajú rozchádzať. Tri dospelé ženy zranili a previezli do nemocnice. Neskôr sa objavili správy, že deväť dospelých ošetrili v rôznych miestnych nemocniciach so zraneniami, ktoré neohrozujú život. Žiadnych podozrivých zatiaľ nezadržali, ale polícia v oblasti naďalej hliadkuje.