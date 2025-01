V októbri usporiada Mníchov biatlonové podujatie

Berlín 15. januára (TASR) - Medzinárodná biatlonová únia (IBU) usporiada tento rok v októbri nové podujatie na úvod sezóny Svetového pohára v Mníchove. Pôjde o dvojdňový festival Loop One, uskutoční sa od 18. do 19. októbra v Olympijskom parku.



Fanúšikovia si budú môcť užiť preteky na kolieskových lyžiach, v para biatlone a mládežníckych súťažiach, budú si môcť aj vyskúšať tento šport na vlastnej koži. "Podujatie spojí vysokovýkonný šport s pulzujúcou festivalovou atmosférou, aby zaujalo zanietených fanúšikov a aj nováčikov v tomto športe," uviedla IBU.



Súčasťou akcie budú aj preteky pre 60 najlepších svetových biatlonistov, ktorí budú súťažiť na kolieskových lyžiach v superšprintovom formáte. Do finále povedú štyri kvalifikačné rozjazdy. Je to po prvýkrát, čo sa biatlonová sezóna otvorí v mestskom prostredí. "Festival Loop One predstavuje významný míľnik v našom úsilí inovovať našu budúcnosť a rozšíriť dosah biatlonu," citovala prezidenta IBU Olleho Dahlina agentúra DPA.