V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu
Organizátori presunuli zapálenie ohňa do múzea, v ktorom použili záložný plameň namiesto tradičného zapálenia pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla.
Autor TASR
Atény 26. novembra (TASR) - Olympijský oheň pre Z0H 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo už horí. V stredu ho pre zlé počasie nezapálili ako tradične na starovekom štadióne v gréckej Olympii, ale v priestoroch neďalekého múzea.
Organizátori presunuli zapálenie ohňa do múzea, v ktorom použili záložný plameň namiesto tradičného zapálenia pomocou slnečných lúčov a parabolického zrkadla, informovala agentúra DPA. Pochodeň sa vydala na cestu z Olympie, gréckeho rodiska starovekých hier, na týždennú štafetu v Grécku a 4. decembra poputuje do rúk organizátorov hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Následne navštívi všetkých 20 regiónov v Taliansku, 110 provincií a 300 obcí pred februárovým otváracím ceremoniálom v Miláne.
Pochodeň ako prvý niesol grécky veslár Petros Gkaidatzis, bronzový medailista z vlaňajších OH v Paríži, po boku bývalej poprednej talianskej bežkyne na lyžiach Stefanie Belmondovej. Začalo sa tak odpočítavanie do zimných hier, ktoré sa začnú 6. februára 2026.
„Plameň, ktorý dnes zapaľujeme, nesie nielen nádeje športovcov, ale aj sny všetkých tých, ktorí veria v silu športu. Sila, ktorá nás inšpiruje a spája nás,“ povedala v Olympii prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová.
