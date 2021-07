V olympijskej dedine mali pozitívny test dvaja športovci

Tokio 18. júla (TASR) - V olympijskej dedine opäť zaznamenali nové prípady koronavírusu. Podľa agentúry AP boli pozitívni dvaja športovci, ktorých identitu nezverejnili, bez ďalšej špecifikácie organizátori uviedli, že nejde o Japoncov. V sobotu mal pozitívny test jeden z oficiálnych predstaviteľov. V nedeľu objavili vírus aj u tretieho športovca, ten však nie je ubytovaný v olympijskej dedine.



Organizátori prezradili, že obaja rezidenti olympijskej dediny sú z rovnakej krajiny a z rovnakého športového odvetvia. Výkonný riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre OH Christophe Dubi ubezpečil, že šírenie vírusu medzi rôznymi skupinami je takmer vylúčené. "Testovanie je cesta, ako zabrániť šíreniu. Vieme, že riziko sa nedá úplne vylúčiť, ale miešanie ľudí a ich stretávanie je veľmi obmedzené. So všetkými opatreniami je riziko absolútne minimálne," citoval Dubiho portál insidethegames.biz.



Necelý týždeň pred začiatkom hier (23. júla) evidujú od 1. júla už 55 pozitívnych testov u účastníkov podujatia. V sobotu informoval Český olympijský výbor, že jeden člen výpravy bol pozitívny po prílete do Tokia. Koronavírus objavili aj u kórejského funkcionára Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Prílet tímu utečencov tiež skomplikoval vírus, keď malo pozitívny výsledok päť členov a takmer celá výprava zostala v karanténe v katarskej Dauhe.