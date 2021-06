V olympijskej dedine možno budú obmedzenia týkajúce sa alkoholu

Tokio 9. júna (TASR) - Organizátori OH 2020 zvažujú zákaz pitia alkoholických nápojov na verejných miestach olympijskej dediny.



"Momentálne preverujeme možnosť takéhoto nariadenia. Rozhodnutie bude známe do konca júna," cituje agentúra dpa slová Tošira Muta z organizačného výboru. Zákaz alkoholu na izbách možný nie je.



V Tokiu platí kvôli pandémii núdzový stav do 20. júna. Bary a reštaurácie musia zatvárať skôr a predaj alkoholu je obmedzený.