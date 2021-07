V olympijskej dedine zaznamenali prvý prípad koronavírusu

Tokio 17. júla (TASR) - V olympijskej dedine v Tokiu zaznamenali prvý prípad koronavírusu. V sobotu to potvrdili organizátori bez zverejnenia identity infikovaného, ktorého ihneď umiestnili do štrnásťdňovej karantény.



Podľa portálu insidethegames.biz dotknutá osoba prešla cez letiskové testovanie, no skríning v dedine odhalil pozitívny výsledok. "Robíme všetko preto, aby sme zabránili šíreniu vírusu. Ak by sa tak aj stalo, máme plány ako zareagovať," povedala prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová.



Týždeň pred začiatkom hier malo od 1. júla pozitívny test 44 ľudí spojených s olympiádou. V piatok pribudlo v Tokiu 1271 nových prípadov ochorenia COVID-19, prírastok v štvorciferných číslach zaznamenali tretíkrát za sebou, počty nových prípadov sa zvyšujú už 27. deň v rade.