Sobota 11. apríl 2026
V osemfinále play off bodovali traja Slováci

NA snímke Samuel Murin. Foto: TASR - Martin Medňanský

Z víťazstva sa tešil aj obranca Adam Beluško, ktorý asistoval pri výhre Muskegonu na pôde Cedar Rapids (3:2).

New York 11. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Murin zaznamenal gól, asistenciu a dva plusové body, čím pomohol Lincolnu k triumfu 8:4 na ľade Des Moines v zámorskej USHL. Hostia tak vyrovnali stav osemfinálovej série na 1:1.

Z víťazstva sa tešil aj obranca Adam Beluško, ktorý asistoval pri výhre Muskegonu na pôde Cedar Rapids (3:2). Bilanciu 0+1 mal i útočník Adam Obušek, ktorého Tri-City ťahalo za kratší koniec na ľade Siouxu (3:4 pp).
