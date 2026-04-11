V osemfinále play off bodovali traja Slováci
Z víťazstva sa tešil aj obranca Adam Beluško, ktorý asistoval pri výhre Muskegonu na pôde Cedar Rapids (3:2).
Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Murin zaznamenal gól, asistenciu a dva plusové body, čím pomohol Lincolnu k triumfu 8:4 na ľade Des Moines v zámorskej USHL. Hostia tak vyrovnali stav osemfinálovej série na 1:1.
Z víťazstva sa tešil aj obranca Adam Beluško, ktorý asistoval pri výhre Muskegonu na pôde Cedar Rapids (3:2). Bilanciu 0+1 mal i útočník Adam Obušek, ktorého Tri-City ťahalo za kratší koniec na ľade Siouxu (3:4 pp).
