V osemfinále si zahrá Bystrica proti Trenčínu, Spišiaci s Prešovom

Program osemfinále play off:



1. zápasy



streda 16. marca

18.00 Spišská Nová Ves - Prešov

18.00 Banská Bystrica - Trenčín





2. zápasy



štvrtok 17. marca

18.00 Spišská Nová Ves - Prešov

18.00 Banská Bystrica - Trenčín





3. zápasy



sobota 19. marca

18.00 Prešov - Spišská Nová Ves

18.00 Trenčín - Banská Bystrica





prípadné 4. zápasy



nedeľa 20. marca

18.00 Prešov - Spišská Nová Ves

18.00 Trenčín - Banská Bystrica





prípadné 5. zápasy



utorok 22. marca

18.00 Spišská Nová ves - Prešov

18.00 Banská Bystrica - Trenčín



* časy zápasov sa ešte môžu zmeniť

Bratislava 13. marca (TASR) - V osemfinále play off hokejovej Tipos extraligy narazí Banská Bystrica na Trenčín a Spišská Nová Ves sa stretne s Prešovom. Rozhodlo o tom nedeľné záverečné 44. kolo základnej časti. Známe sú aj dve štvrťfinálové dvojice, štvrté Michalovce sa stretnú s piatymi Košicami a tretia Nitra zabojuje o postup do semifinále proti Popradu.Poprad si udržal šiestu priečku po triumfe v Michalovciach 3:2 po nájazdoch. Banská Bystrica doma podľahla Spišskej Novej Vsi, Spišiaci potrebovali na prienik do šestky zaváhanie Popradu.Trenčín obsadil deviatu pozíciu po prehre 2:5 v Nitre, Prešov si zabezpečil účasť vo vyraďovačke triumfom 4:0 v Liptovskom Mikuláši.Kvalifikácia play off štartuje v stredu 16. marca na ľadoch Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrice.Sezóna sa v nedeľu skončila pre jedenáste Nové Zámky, dvanásty Liptovský Mikuláš bude bojovať o zotrvanie v najvyššej súťaži v baráži s víťazom 1. ligy.