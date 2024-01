V Osrblí budú okrem Kuzminovej aj Sörum, Rastorgujevs či Guigonnat

program:



streda 24. január:

10.30 h: vytrvalostné preteky mužov na 20 km (Sklenárik, Cesnek),

14.30: vytrvalostné preteky žien na 15 km (M. Remeňová, Z. Remeňová, Machyniaková, Kapustová)



piatok 26. január:

11.00 h: šprint mužov na 10 km (Kazár, Sklenárik, Cesnek, Badáň, Ilavský, Adamov),

14.30 h: šprint žien na 7,5 km (Kuzminová, M. Remeňová, Z. Remeňová, Machyniaková, Pacerová, Makovínyová)



sobota 27. január:

11.00 h: stíhacie preteky mužov na 12,5 km,

14.00 h: stíhacie preteky žien na 10 km



nedeľa 28. január:

10.45 h: mix štafeta,

14.00 h mix dvojíc



Osrblie 23. januára (TASR) - Okrem trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastasii Kuzminovej sa na európskom šampionáte v Osrblí predstavia aj ďalšie známe mená. Vicemajster sveta v masovom štarte z Ostersundu 2019 Antonin Guigonnat z Francúzska, olympijská víťazka v behu na lyžiach z Pjongčangu 2018 Stina Nilssonová zo Švédska, dvadsiaty muž celkového poradia SP Vebjorn Sörum, či Lotyš Andrejs Rastorgujevs, 18. muž celkového poradia.Na kontinentálnom šampionáte sa zúčastní približne 300 športovcov a prihlásilo sa 34 krajín z piatich kontinentov. IBU totiž druhý najväčší vrchol sezóny otvára pre všetky krajiny, nie len Európanov. Iné kontinentálne šampionáty sa pod hlavičkou IBU nejazdia. V Osrblí nebudú chýbať pretekári z najsilnejších biatlonových krajín Nórska, Nemecka, Francúzska, Švédska či Česka, i keď bez svojich najlepších zo Svetového pohára. Diváci uvidia aj Peppeho Femlinga zo Švédska, olympijského víťaza v štafete z Pjongčangu 2018, Ukrajinca Dmitra Pidručného, majstra sveta v stíhacích pretekoch z Ostersundu 2019, či Nórku Idu Lienovú, majsterku sveta v štafete z Pokljuky 2021.Z "exotických" biatlonových krajín sa prihlásili jednotlivci napríklad z Bosny a Hercegoviny, Španielska, Brazílie, Mexika, Argentíny a Austrálie.Najsilnejšiu zostavu poslala na Slovensko najväčšia biatlonová veľmoc – Nórsko. Lídrom ich zoskupenia by mal byť Johan-Olav Botn, ktorý vládne celkovému poradiu IBU pohára. Botn túto sezónu vyhral už šesť pretekov v rámci kontinentálneho pohára, dvakrát skončil druhý a raz bol tretí. Dostal sa aj do A-tímu nórskeho tímu na podujatí SP v Oberhofe, kde zaznamenal úplne najrýchlejší beh spomedzi všetkých mužov. Najväčšími vyzývateľmi Botna v boji o zlaté medaily by mali byť jeho traja krajania Mats Överby, Martin Nevland a Isak Frey.Silný tím na ME budú mať aj Francúzi. Ich najsilnejším členom by mal byť Emilien Claude. Čerstvo 25-ročný biatlonista si hneď v úvode tejto sezóny vytvoril osobné maximum vo SP. Bolo ním 10. miesto vo vytrvalostných pretekoch v Östersunde. Vtedy sa mu podarilo trafiť všetkých 20 terčov. Druhou známou tvárou francúzskeho výberu bude Guigonnat, dlhoročný člen A-tímu. V tejto sezóne päťkrát obsadil pozície v Top 30 v pretekoch SP. Formu na ME bol ladiť aj v IBU pohári na podujatí v Ridnaun, kde obsadil tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom. U žien sa črtá severský súboj Nórok a Švédok.Podujatie odštartuje v stredu 24. januára o 10.30 h vytrvalostnými pretekmi mužov na 20 km a popoludní absolvujú 15 km dlhú trať ženy. Nasleduje deň voľna, v piatok sú na programe šprinty, v sobotu stíhacie preteky a ME vyvrcholia v nedeľu 28. januára miešanými štafetami dvojíc a tímov.