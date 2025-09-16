Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 16. september 2025Meniny má Ľudmila
V otváracích zápasoch triumfovali Union SG a Arsenal

Mikel Jauregizar z Athletic Bilbao (vľavo) a Gabriel Martinelli z Arsenalu bojujú o loptu počas úvodného zápasu Ligy majstrov medzi Athletic Bilbao a Arsenalom na štadióne San Mames v Bilbau v Španielsku v utorok 16. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Union SG bol vo svojom premiérovom dueli LM outsiderom.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Futbalisti Royale Union Saint-Gilloise úspešne vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov. V utorkovom stretnutí 1. kola zvíťazili na pôde holandského PSV Eindhoven 3:1, prvý gól v novom ročníku prestížnej súťaže vsietil kanadský útočník Promise David z pokutového kopu. V ďalšom otváracom zápase rozhodli striedajúci Gabriel Martinelli a Leandro Trossard o triumfe Arsenalu nad Bilbaom 2:0.

Union SG bol vo svojom premiérovom dueli LM outsiderom. Už v 9. minúte ho však poslal do vedenia David a sa stal prvým Kanaďanom histórie, ktorý strelil úvodný gól v milionárskej súťaži. V 16. minúte mohlo byť vyrovnané, ale domáci Ruben van Bommel trafil iba brvno. Pred odchodom do šatní sa v drese belgického tímu presadil Anouar Ait El Hadj po individuálnej akcii a v 81. minúte pridal poistku Kevin Mac Allister. Z pohľadu PSV v závere skorigoval van Bommel.

Bilbao sa vo svojom prvom zápase LM po jedenásťročnej prestávke chcelo blysnúť víťazstvom, ale pred domácimi fanúšikmi zostalo bez bodu. Obe mužstvá sa dlho nevedeli presadiť, napokon sa to po pár sekundách po príchode z lavičky podarilo Martinellimu v 72. minúte. Triumf Arsenalu spečatil tri minúty pred koncom riadneho hracieho času ďalší žolík Trossard. „Kanonieri“ neprehrali v 1. kole LM už deviatykrát za sebou.



ligová fáza LM - 1. kolo:

Athletic Bilbao - FC Arsenal 0:2 (0:0)

Góly: 72. Martinelli, 87. Trossard



PSV Eindhoven - Royale Union Saint-Gilloise 1:3 (0:2)

Góly: 90. van Bommel - 9. David (z 11 m), 39. Ait El Hadj, 81. Mac Allister
