V Paríži budú mať mestské športy 30.000 arénu na Place de la Concorde

Paríž 12. decembra (TASR) – Dejiskom tzv. mestských športových disciplín počas olympijských hier 2024 v Paríži bude aréna s kapacitou 30.000 divákov v centre francúzskej metropoly. Organizačný štáb hier vo štvrtok potvrdil ideu zriadiť takýto štadión na Námestí svornosti (Place de la Concorde).



"Cieľom je vytvoriť spoločný priestor, v ktorom by sa vedľa seba odohrávali rôzne súťaže, zaradené do programu hier,“ informuje o zámere organizátorov Le Parisien. Zoznam športových disciplín, ktoré na multifunkčnom športovisku nájdu miesto, ešte nie je definitívne uzavretý. "Za ideálneho scenára by sa tam mal hrať basketbal 3x3, diváci by sledovali i súťaže v skateboardingu a freestyle BMX, takisto lezenie na umelej stene i breakdance, ktorý bude mať na olympiáde v Paríži premiéru."



Po výstavisku Grand Palais, kde sa budú odohrávať súťaže v šerme a teakwonde, Eiffelovej veži pri ktorej budú hrať zápasy v plážovom volejbale, Versaille, kde sa uskutočnia jazdecké súťaže a Invalidovni ako dejisku lukostreľby bude Námestie svornosti a blízky bulvár Champs-Élysées ďalším historickým miestom, na ktorom sa bude súťažiť o olympijské medaily.



"Chceme, aby sa hry dostali z uzavretých priestorov čo najviac medzi ľudí a zároveň dostali krásne prostredie,“ pripomenuli organizátori.