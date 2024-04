V Paríži sa črtá najmenšia výprava, Tóth: Môže byť úspešná

Bratislava 14. apríla (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) odštartoval v nedeľu sériu aktivít s názvom Naše farby, naše srdcia. Pripomínať má nadchádzajúci najväčší športový sviatok, do hier XXXIII. olympiády v Paríži zostáva už iba zhruba 100 dní.



Prvou akciou bol štafetový beh na 76. ročníku Národného behu Devín - Bratislava. Olympijskí šampióni Matej Tóth a Elena Kaliská po ňom ako ambasádori štafety odovzdali ohňové posolstvo zástupcom 25 regionálnych olympijských klubov. Na podujatí sa zúčastnili aj Zuzana Rehák Štefečeková, Matej Beňuš, Adam Žampa, Martina Kohlová Gogolová, Martin Bendik, Jana Dukátová či členovia juniorského olympijského tímu Martina Buršíková a Hektor Kapustík.



Na olympiáde v Tokiu štartovalo 41 slovenských športovcov, aktuálne má miestenku na meno 14. Črtá sa tak najmenšia slovenská výprava pod piatimi kruhmi. "Žiaľ, to je realita. Svetová konkurencia je obrovská a je stále ťažšie dostať sa na olympiádu. Navyše prichádzajú nové športy a objem športovcov sa už nezvyšuje. Dostať sa na olympiádu je objektívne náročnejšie ako v minulosti a tým pádom je logické, že to číslo je trochu nižšie. To však neznamená, že na olympiáde nebudeme mať želiezka v ohni. Asi budeme mať najmenšiu výpravu v histórii, no neznamená to, že nebude úspešná," uviedol Tóth pre TASR.



Zlatý medailista z chôdze na 50 km na olympiáde v Riu de Janeiru tuší, že cenného kovu z atletiky sa Slovensko v Paríži pravdepodobne tentokrát nedočká. Istotu štartu majú zatiaľ šprintérka Viktória Forsterová a osemstovkárka Gabriela Gajanová. "Verím, že miestenky ešte pribudnú. Renking sa uzatvára koncom júna, veľa atlétov je na postupových miestach a má reálnu šancu štartovať v Paríži. Verím, že dosiahneme dvojciferné číslo. Presadiť sa na samotnej olympiáde v atletike je mimoriadne náročné. Umiestnenie v semifinále, či v prvej dvadsiatke budeme musieť vnímať ako pozitívum. Budem držať palce, aby tam bolo aj umiestnenie v prvej dvanástke, ale musíme byť realisti," pripomenul Tóth.