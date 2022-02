V Pekingu zaznamenali ďalších 24 prípadov covidu, spolu je ich už 200

Peking 1. februára (TASR) - Organizátori ZOH 2022 v Pekingu zaznamenali v utorok ďalších 24 prípadov koronavírusu. Osemnásť ľudí, vrátane 11 športovcov a členov výprav, malo pozitívny test pri príchode do dejiska hier. Ďalších šesť prípadov pribudlo v olympijskej bubline. Tri dni pred štartom ZOH sa tak počet infikovaných vyšplhal na 200.



Medzi nakazenými je aj americká bobistka Elana Meyers Taylorová, ašpirantka na zisk cenného kovu. Trojnásobná medailistka (0-2-1) je od soboty v karanténnom hoteli a plánuje sa zúčastniť na pretekoch monobobov (13.-14 februára) a dvojbobov (18.-19. februára).



„Bola som tu v októbri a mala som niekoľko dobrých jázd. Preto si verím,“ povedala 37-ročná športovkyňa s ktorou sú v dejisku hier aj jej manžel a syn. Výnimku na prítomnosť rodinných príslušníkov dostala, preto, že svojho syna stále kojí. „Ak sa mi podarí absolvovať tréningovú jazdu, dám do toho všetko," dodala štvornásobná majsterka sveta.



Účastníci olympiády musia každý deň absolvovať PCR test a neprichádzajú do žiadneho kontaktu s civilným obyvateľstvom hostiteľskej krajiny. V prípade pozitivity musia ísť do desaťdňovej karantény, ktorú môžu ukončiť len s negatívnym testom. Ak majú dva negatívne PCR testy v priebehu 24 hodín, môžu izoláciu skončiť aj skôr.



Prísne pravidlá platia aj vo zvyšku krajiny, ktorá pristúpila ku stratégii nulovej tolerancie koronavírusu. Výsledkom je masívne testovanie a náhle lockdowny aj pre ojedinelé prípady nákazy. Čína s takmer 1,5 miliardovou populáciou zaznamenala podľa údajov WHO v pondelok 193 prípadov koronavírusu v celej krajine.