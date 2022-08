V piatej etape Vuelty triumfoval Soler, červený dres prebral Molard

Vuelta a Espaňa - 5. etapa (Irun - Bilbao, 187 km):



1. Marc Soler (Šp./SAE Emirates) 4:15:23 h, 2. Daryl Impey (JAR/Israel - Premier Tech), 3. Fred Wright (V. Brit./Bahrain-Victorious), 4. Rudy Molard (Fr./Groupama-FDJ), 5. Lawson Craddock (USA/BikeExchange-Jayco), 6. Nikias Arndt (Nem./DSM), 7. Victor Langellotti (Mon./Burgos-BH), 8. Vadim Pronskij (Kaz./Astana), 9. Gregor Mühlberger (Rak./Movistar), 10. Roger Adria (Šp./Equipo Kern Pharma) všetci +4 s



Celkové poradie:



1. Molard 16:07:22 h, 2. Wright +2 s, 3. Arndt +1:09 min, 4. Craddock +2:27, 5. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +4:09, 6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +4:22, 7. Pavel Sivakov (Fr./INEOS Grenadiers), 8. Tao Geoghegan Hart (V.Brit./INEOS Grenadiers) obaja +4:35, 9. Richard Carapaz (Kol./INEOS Grenadiers), 10. Carlos Rodriguez (Šp./INEOS Grenadiers) obaja +4:42

Bilbao 24. augusta (TASR) - Španielsky cyklista Marc Soler (SAE Emirates) sa stal víťazom stredajšej 5. etapy pretekov Vuelta a Espaňa. Pripísal si šieste etapové víťazstvo v kariére a druhé na Grand Tour. Červený dres celkového lídra vzal Slovincovi Primožovi Rogličovi Francúz Rudy Molard (Groupama-FDJ).Na cyklistov čakala 187 km dlhá etapa z Irunu do Bilbaa so zvlneným profilom, ktorú Soler zvládol za 4:15:23 minúty. Vyšiel mu únik a udržal sa pred prenasledovateľmi až do cieľa. Od hlavného balíka sa najprv odpútalo 18 cyklistov, Španiel sa k nim pripojil, keď mali náskok dve minúty a nakoniec vydržal najdlhšie.Pódium doplnili Juhoafričan Daryl Impey (Israel - Premier Tech) a Brit Fred Wright (Bahrain Victorious), ktorí stratili štyri sekundy. Molard obsadil v stredajšej etape štvrté miesto a červený dres si obliekol po štyroch rokoch.