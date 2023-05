V piatok štartuje 106. Giro, lákadlom súboj Rogliča s Evenepoelom

program 106. ročníka Giro d'Italia:



6. mája (sobota) - 1. etapa: Fossacesia Marina - Ortona, časovka na 19,6 km



7. mája (nedeľa) - 2. etapa: Teramo - San Salvo, 201 km - rovinatá



8. mája (pondelok) - 3. etapa: Vasto - Melfi, 216 km - zvlnená



9. mája (utorok) - 4. etapa: Venosa - Lago Laceno, 175 km - horská



10. mája (streda) - 5. etapa: Atripalda - Salerno, 171 km - zvlnená



11. mája (štvrtok) - 6. etapa: Neapol - Neapol, 162 km - kopcovitá



12. mája (piatok) - 7. etapa: Capua - Gran Sasso d'Italia, 162 km - horská



13. mája (sobota) - 8. etapa: Terni - Fossombrone, 207 km - zvlnená



14. mája (nedeľa) - 9. etapa: Savignano sul Rubicone - Cesena, individuálna časovka na 35 km



15. mája (pondelok) - voľný deň



16. mája (utorok) - 10. etapa: Scandiano - Viareggio, 196 km - kopcovitá



17. mája (streda) - 11. etapa: Camaiore - Tortona, 219 km - zvlnená



18. mája (štvrtok) - 12. etapa: Bra - Rivoli, 179 km - kopcovitá



19. mája (piatok) - 13. etapa: Borgofranco d’Ivrea - Crans Montana, 207 km - horská



20. mája (sobota) - 14. etapa: Sierre - Cassano Magnago, 193 km - kopcovitá



21. mája (nedeľa) - 15. etapa: Seregno - Bergamo, 195 km - kopcovitá



22. mája (pondelok) - voľný deň



23. mája (utorok) - 16. etapa: Sabbio Chiese - Monte Bondone, 203 km - horská



24. mája (streda) - 17. etapa: Pergine Valsugana - Caorle, 195 km - rovinatá



25. mája (štvrtok) - 18. etapa: Oderzo - Val di Zoldo, 161 km - horská



26. mája (piatok) - 19. etapa: Longarone - Tre Cime di Lavaredo, 183 km - horská



27. mája (sobota) - 20. etapa: Tarvisio - Monte Lussari Tudor, individuálna časovka na 18,6 km



28. mája (nedeľa) - 21. etapa: Rím - Rím, 135 km - rovinatá



Ortona 5. mája (TASR) - V sobotu odštartuje 106. ročník cyklistických pretekov Giro d'Italia a opäť bez slovenskej účasti. Najväčšími favoritmi na celkové víťazstvo sú Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma a Belgičan Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), ktorý je úradujúci majster sveta. Na programe sú tri časovky s celkovou dĺžku 70 kilometrov, ale jeden z najdôležitejších súbojov sa odohrá v predposledný deň, keď organizátori pripravili etapu so stúpaním na Monte Lussari.Evenepoel sa na štart prvej Grand Tour sezóny naladil obhajobou triumfu na monumente Liége - Bastogne - Liége. "," povedal 23-ročný Belgičan pre oficiálnu webstránku tímu.Bronzový medailista z časovky na uplynulých MS má šancu obliecť sa do dresu pre lídra pretekov už počas prvého týždňa, keď sú na programe dve jazdy proti chronometru. Pomôže mu k tomu aj neúčasť úradujúceho majstra sveta Tobiasa Fossa. "" dodal víťaz Vuelta a Espana z minulého roka.Roglič má na Taliansko dobré spomienky, keďže v roku 2016 tam získal svoje prvé etapové víťazstvo na Grand Tour a o tri roky neskôr obsadil tretie miesto v celkovom hodnotení.," uviedol olympijský víťaz z časovky, podľa ktorého bude dôležitý hneď úvod: "."Medzi ďalších favoritov na zisk slávneho "maglia rosa" patria cyklisti z Ineos Grenadiers, ktorí majú kolektívne najsilnejším tím. Víťaz Tour de France Geraint Thomas a aj držiteľ ružového dresu z roku 2020 Tao Hart budú lídrami britskej stajne. Talian Filippo Ganna chce zaútočiť v prvých dvoch etapách proti chronometru. Vysoké ambície má aj Portugalčan Joao Almeida z tímu SAE Team Emirates, ktorého cieľom je dosiahnuť pódium. O miesta v prvej desiatke chcú zabojovať aj Damiano Caruso, Santiago Buitrago a Jack Haig z Bahrajn-Victorious, či Hugh Carthy a Rigoberto Uran z EF Education. Prekvapiť môže aj Thibaut Pinot z Groupama-FDJ. Obhajca vlaňajšieho prvenstva Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) tentkrát neštartuje.Už počas úvodného týždňa čakajú na cyklistov náročné kopce Colle Mollela alebo Campo Imperatore. Druhému dominuje etapa s finále na Crans Montane, ale o držiteľovi ružového dresu by sa malo rozhodovať až v poslednom týždni, keď sú na programe štyri mimoriadne náročné horské skúšky. Predposledná je časovka do vrchu na Monte Lussari. Záverečná etapa bude v Ríme, kde zabojujú o cenné víťazstvo šprintéri.