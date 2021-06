V Piešťanoch sa začiatkom augusta uskutočnia známe preteky Slovakman

Bratislava 11. júna (TASR) - Jediný dlhý triatlon na Slovensku odštartuje toto leto už svoj 19. ročník. Slovakman Triathlon sa opäť vracia do Piešťan, kde v nedeľu 8. augusta privíta na štarte železných mužov a železné ženy z rôznych kútov sveta.



Organizátori už spustili registráciu pre jednotlivcov a aj štafetové tímy. "Máme veľkú radosť, že po 18 rokoch sa nám konečne podarí pripraviť medzinárodné podujatie s bezpečnou cyklistickou časťou. Veríme, že úplné vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy priláka ďalších kvalitných účastníkov a po prvýkrát budeme svedkami času pod osem hodín na tratiach dlhého triatlonu v jednej z krajín V4. Zvyšujúca sa účasť je pre nás veľkým záväzkom pripraviť podujatie na čo najlepšej úrovni," uviedol riaditeľ podujatia Vladimír Baron. Piešťany budú dejiskom nielen majstrovstiev Slovenska v dlhom triatlone, ale aj zastávkou Czechmantour 2021.



Vzdialenosť, ktorú účastníci na dlhom triatlone prekonajú, je 226 km. Pretekári absolvujú plávanie, cyklistiku a beh a to všetko musia stihnúť za menej ako 16 hodín. Pretekári začínajú plávaním v dĺžke 3,8 km na Sĺňave, potom ich čaká 180 km na bicykloch rozdelených do šiestich okruhov, po prvý raz v histórii na uzavretej ceste. Záverečná bežecká trať je dlhá 42,2 km a tiahne sa cez mesto. Bežecký okruh absolvujú účastníci šesťkrát.



Držiteľom traťového rekordu je český reprezentant Tomáš Řenč s časom 8:14:24 h a medzi ženami je to česká triatlonistka Simona Křivánková s časom 9:09:10 h. Oba rekordy padli na minulom ročníku, na ktorom zároveň štartoval aj najväčší počet účastníkov v histórii pretekov.