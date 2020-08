FOTO: V Piešťanoch spustili projekt paraveslovania

Piešťany 4. augusta (TASR) - V utorok v Piešťanoch oficiálne spustili na vodu a pokrstili bezbariérový skif a naplno tak otvorili projekt rozvoja paraveslovania na Slovensku. Ten sa rozbehol vo Veslárskom klube Sĺňava v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom (SPV), Asociáciou pomoci postihnutým (APPA) a Slovenským veslárskym zväzom (SVZ).Veslársky klub Piešťany už dávnejšie začal s vytváraním možností pre telesne znevýhodnených, ktorí by sa chceli tomuto športu venovať. Základom bol špeciálne upravený trenažér, postupne pribudol aj špeciálny bezbariérový skif, pri financovaní ktorého sa spojila APPA a Nadácia Jána Korca. Aby boli podmienky pre paraveslovanie kompletné, s finančnou pomocou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a VK Sĺňava zakúpili aj bezbariérové mólo.uviedol funkcionár SVZ a Veslárskeho klubu Sĺňava Andrej Vičan.Na projekte sa podieľa profesionálny tím SPV, ktorý sa bude starať o to, aby sa tento šport ďalej rozvíjal, napredoval a bol rovnako úspešný, ako mnohé iné.uviedol v tlačovej správe SPV jeho predseda Ján Riapoš.Prvým slovenským paraveslárom sa stal osemnásťročný Krištof Kubala, ktorý paraskif aj uviedol do života symbolickým poliatím vodou z Váhu.povedal Kubala.zdôraznila predsedníčka APPA Miriam Juhanesovičová.