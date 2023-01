V Piešťanoch tentoraz Jankovič uspel: Treba to brať s pokorou

Piešťany 23. januára (TASR) - Opäť na vlastnej palubovke sa basketbalistky Piešťanských Čajok tešili zo zisku Slovenského pohára. V roku 2017 dokázali vo finále zdolať Good Angels Košice, ktoré vtedy viedol Peter Jankovič. Teraz bol tento tréner na víťaznej strane pri triumfe nad Sláviou Banská Bystrica (82:57) a klubu pomohol získať trofej len druhýkrát v jeho doterajšej histórii.



Súboj o prvú trofej sezóny 2022/2023 priniesol stret dvoch klubov, ktoré v aktuálnom ročníku účinkovali v Európskom pohári (Eurocup). Podľa toho vyzeralo aj nasadenie na oboch stranách. "Zmenilo sa minimálne to, že ideme hrať finále proti eurocupovému tímu. To je rozdiel, dievčatá vedeli, o čo hráme a čo je pred nami. Myslím si, že to bol najdôležitejší aspekt toho, že sme nastúpili koncentrovaní, aj keď zo začiatku sme mali nejaké problémy, ale postupom času sme to zvládli," povedal pre TASR tréner Piešťan Jankovič.



Od posledného vzájomného duelu sa v tábore Banskej Bystrice toho udialo veľa, najdôležitejšou zmenou bola kompletná výmena zahraničnej časti družstva. Z tohto pohľadu bolo jasné, že finále nebude takou jasnou záležitosťou, ako tomu bolo v doterajších konfrontáciách s "pumami". "Myslím si, že sa dosť zmenili. Je tam už cítiť aj trochu inej chémie v rámci družstva, dievčatá sa podporujú, sú dravšie. Som toho názoru, že tri nové legionárky im veľmi pomohli a v súťaži to budeme mať ešte ťažšie. Bolo vidieť, že sme určite boli zohranejšie ako Banská Bystrica. U nás sa určite uplatnili nejaké skúsenosti z Eurocupu, ale keď sa zohrajú, tak to budeme mať proti ním určite ťažšie," uviedla domáca rozohrávačka Gabriela Andělová.



Kým prvý polčas bol vyrovnaný, tak tretia štvrtina rozhodla o konečnom výsledku. Čajky zapli na vyšší level svojej hry, najmä v defenzíve odstavili silné zbrane Banskej Bystrice a v útoku predviedli najlepšiu 10-minútovku. Napokon túto časť vyhrali o 15 bodov. "Bolo to určite o defenzíve. Stále tvrdím, že keď budeme brániť, tak útok príde. V tretej štvrtine sme dostali len deväť bodov, vyhrali sme ju o 15, čo je fantastické. Tam sa to zlomilo. Obrana nám pomohla v tomto stretnutí, dostali sme 57 bodov, čo je fajn," myslí si Jankovič.



Potešujúcou správou bolo, že aj napriek nezvyklému hraciemu dňu a hodine, sa podarilo Diplomat arénu na finále Slovenského pohára slušne zaplniť. "Máme fantastických divákov a teší ma, že sme opäť dokázali naplniť halu. Ľudia si to užívali a tešili sa, stále nás hnali dopredu. Počas celého stretnutia ich bolo cítiť, za čo im pekne ďakujem a majú na tomto celom veľký podiel," pokračoval kouč Piešťan.



Zaujímavosťou je, že pri prvom zisku Slovenského pohára pre klub z kúpeľného mesta v roku 2017, bol Jankovič na strane neúspešného tímu. Vtedy jeho Good Angels Košice prehrali vo finále s Piešťanmi 53:59. Teraz mohol rozšíriť svoju bohatú zbierku úspechov o ďalšiu víťaznú trofej. Čajky sa zároveň v historických tabuľkách dostali na tretiu priečku, Slovenský pohár získali dvakrát a 7-krát sa predstavili vo finále. "Je to fajn. Už po zisku majstrovského titulu som povedal, že je to iné, keď som domáci. Mrzí ma, že vtedy (pozn. 2017) som to so Zuzanou Žirkovou nedokázal vo finále, ale teraz sme to zvládli. Pevne verím, že zisk Slovenského pohára znamená pre klub veľa. Ja som s nimi prehral vo finále pri prvom zisku tejto trofeje a teraz som vyhral. Teším sa. Ako hovorím po každom úspechu, treba si to vážiť, nie sú to samozrejmé veci. Treba to brať s pokorou, ale treba si to aj užiť, pretože sú to veci, na ktoré sa nezabúda," vyjadril sa Jankovič.



Piešťany v prebiehajúcej sezóne potvrdzujú, prečo ešte na domácej scéne nenašli premožiteľa. Pri započítaní výhier zo Slovenského pohára a Niké extraligy žien, číta ich aktuálna víťazná séria už 17 zápasov. Úradujúci šampión verí, že domáci triumf bude motiváciou do ďalších súťaží, ktoré ho ešte v sezóne čakajú. "Áno, určite je motivujúce. Máme nejaké ciele, ktoré sme si stanovili pred sezónou. Zatiaľ sa nám ich darí plniť. Liga pokračuje ďalej, čaká nás Federálny pohár. Určite sa pobijeme o to, aby sme boli úspešní. Treba ísť však krok za krokom, netreba sa dívať až tak dopredu," dodal tréner Čajok.