V play off o ME sa stretne Bosna s Ukrajinou, Island narazí na Izrael

hlasy po žrebe /zdroj: AP/:



Savo Miloševič, tréner Bosny a Hercegoviny: "Ukrajina je najsilnejší z 12 tímov, ktoré sa predstavia v semifinále play off. Je špeciálne hrať proti nej v týchto dňoch. Myslím si, že sme dostali najsilnejšieho možného súpera."



Robert Page, tréner Walesu: "Bolo lepšie vyhnúť sa Ukrajine po našom vzájomnom dueli v júni 2022 v Cardiffe. Vtedy to bolo emotívne, keďže predtým vypukla vojna. Je chvályhodné, že Ukrajina vôbec dala dohromady mužstvo. Bolo zložité to vtedy všetko zmanažovať. Teraz to bude len o futbale."

účastníci play off:



A-vetva: Poľsko, Estónsko, Wales, Fínsko



B-vetva: Izrael, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Island



C-vetva: Gruzínsko, Grécko, Kazachstan, Luxembursko





semifinálové dvojice play off:



A-vetva: Poľsko - Estónsko, Wales - Fínsko*



B-vetva: Izrael - Island, Bosna a Hercegovina - Ukrajina*



C-vetva: Gruzínsko - Luxembursko*, Grécko - Kazachstan





*víťaz hrá finále doma



najbližšie termíny pred ME 2024:



2. decembra: žreb skupín záverečného turnaja



21. marca: semifinále play off



26. marca: finále play off

Nyon 23. novembra (TASR) - Futbalová reprezentácia Bosny a Hercegoviny nastúpi v semifinále play off o majstrovstvá Európy na domácej pôde proti Ukrajine. Okrem Bosny sa v boji o finále predstaví aj ďalší účastník "slovenskej" J-skupiny Island, ktorý nastúpi proti Izraelu.Pred stredajším žrebom bola istá semifinálová dvojica v A-vetve Poľsko - Estónsko a známe bolo aj kompletné zloženie C-vetvy. Gruzínsko sa v semifinále stretne s Luxemburskom, víťaz tohto duelu nastúpi vo finále proti lepšiemu z dvojice Grécko - Kazachstan. Žreb určil druhú dvojicu v "áčku", Wales nastúpi proti Fínsku.Zo súbojov play off vzídu v marci zostávajúci traja účastníci ME. Semifinále play off je na programe 21. marca, finále 26. marca 2024. Hrá sa na jeden zápas, ak sa súboje skončia v riadnom hracom čase remízou, klasicky nasledujú predĺženie na 30 minút, prípadne jedenástkový rozstrel. Konečný zoznam účastníkov šampionátu bude známy až v marci, ale žreb záverečného turnaja sa koná už v sobotu 2. decembra.