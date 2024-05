V Poľsku podpísali dohodu o ME 2026, ktoré budú aj v Bratislave

Katovice 1. mája (TASR) - Zástupcovia všetkých piatich usporiadateľských krajín ME v hádzanej žien 2026 podpísali v utorok v poľských Katoviciach dohodu o organizácii šampionátu. Jednou z usporiadateľských krajín bude aj Slovensko, ďalšími Česko, Poľsko, Rumunsko a Turecko.



Dohodu podpísali za prítomnosti vrcholných predstaviteľov národných zväzov spomenutých krajín a prezidenta Európskej hádzanárskej federácie (EHF) Michaela Wiederera. "Okrem podpisu kontraktu sme si počas trojhodinového rokovania prešli potrebnú agendu s predstaviteľmi EHF, ktorú okrem prezidenta a generálneho sekretára Martina Hausleitnera zastupovali ľudia zodpovední za jednotlivé sekcie v rámci organizácie vrcholných podujatí ako akreditácia, marketing, ticketing, médiá atď. Prezreli sme si katovickú Arenu Spodek, v ktorej sa budú hrať zápasy ME, ako aj kongresové centrum, kde budú VIP priestory," povedal pre portál slovakhandball.sk viceprezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Ernö Kelecsényi. Ten zastupoval slovenskú stranu spolu s generálnym sekretárom SZH Ivanom Sabovikom.



"Jedna vec je komunikácia organizátorov s EHF a druhá medzi usporiadateľmi navzájom. Keďže máme skúsenosti z organizácie ME mužov spred dvoch rokov, budeme ich vedieť využiť na pomoc s prípravami šampionátu. Dostali sme časový plán s jednotlivými míľnikmi príprav. Potrebujeme hneď začať pracovať, aby sme pripravili šampionát na požadovanej vysokej úrovni," zdôraznil Kelecsényi.



Organizátorské krajiny spolu s najlepšími tímami nehrajú kvalifikáciu a účasť na kontinentálnom šampionáte majú zaistenú automaticky. Namiesto toho budú v asociačných termínoch hrať zápasy turnaja EHF Euro Cup. "Dostali sme informáciu, že tentoraz sa na Euro Cupe zúčastní až osem družstiev. Okrem piatich reprezentácii usporiadateľov aj tri najlepšie družstvá z tohtoročných ME. Tímy budú rozdelené do dvoch štvorčlenných skupín, v ktorých odohrajú po šesť zápasov," prezradil viceprezident SZH.



ME 2026 (3. až 20. decembra) budú len druhé ženské s 24 účastníkmi. Základné skupiny sa budú hrať v rumunských mestách Oradea, Kluž, tureckej Antalyi, českom Brne, v poľských Katoviciach a na Slovensku v Bratislave. Zápasy hlavnej fázy turnaja uvidia diváci v Kluži a Katoviciach. Spomenuté poľské mesto, ktoré už bolo dejiskom mužských ME 2016 a MS 2023, bude hostiť aj finálový víkend v Arene Spodek s kapacitou 11-tisíc divákov.