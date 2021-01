V Poľsku sa predstaví dvanásť Slovákov, štartuje aj Ivona Fialková

Nominácia SR:



ženy: Ivona Fialková, Veronika Machyniaková, Aneta Smerčiaková, Henrieta Horvátová, Lucia Michaličková, Júlia Machyniaková

muži: Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko, Matej Baloga, Samuel Hubač, Peter Golian



Program ME Duszniki-Zdrój (Poľ.):



streda 27. januára - 10.30 h vytrvalostné preteky žien na 15 km, 14.15 vytrvalostné preteky mužov na 20 km

piatok 29. januára - 10.30 šprint žien na 7,5 km, 14.00 šprint mužov na 10 km

sobota 30. januára - 10.30 stíhacie preteky žien na 10 km, 13.00 stíhacie preteky mužov na 12,5 km

nedeľa 31. januára - 10.30 mix dvojíc, 13.00 mix štafety

Duszniki-Zdrój 26. januára (TASR) - Dvanásť slovenských reprezentantov bude bojovať od stredy do nedele na majstrovstvách Európy v biatlone v poľskom meste Duszniki-Zdrój.Z mužov sa okrem štvorice, ktorá v prebiehajúcej sezóne bojuje vo Svetovom pohári - Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga, predstavia na šampionáte aj juniorskí reprezentanti Samuel Hubač a Peter Golian. Zo žien budú v poľskom stredisku pretekať sestry Veronika a Júlia Machyniakové, Aneta Smerčiaková, Henrieta Horvátová, Lucia Michaličková a pridá sa k nim Ivona Fialková.Najskúsenejšia zo šestice prekonala v novembri ochorenie COVID-19, rovnako ako jej sestra Paulína. Obe sa pre zdravotné komplikácie rozhodli po 5. kole SP v Oberhofe prerušiť sezónu, aby sa zotavili a mohli sa vrátiť na MS, ktoré sú na programe od 9. do 21. februára v slovinskej Pokljuke. Ivona Fialková sa rozhodla, že si pred vrcholom sezóny vyskúša formu na ME, kde absolvuje šprint a v prípade postupu aj stíhacie preteky. "," povedala pre slovenskybiatlon.skPodujatie v stredisku Duszniki-Zdrój odštartuje v stredu vytrvalostnými pretekmi, vo štvrtok je voľný deň a v piatok sú na programe rýchlostné preteky. V sobotu pokračuje šampionát stíhačkami a v nedeľu ho uzavrú miešané štafety dvojíc i štvoríc.Prezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Petra Vozára by potešili výsledky do 15. miesta v individuálnych súťažiach a do 8. miesta v štafetách. "," uviedol pre TASR.