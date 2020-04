V Portugalsku by sa mohla liga rozbehnúť koncom mája

Lisabon 30. apríla (TASR) - Portugalská futbalová liga by sa mohla rozbehnúť už koncom mája. Ako vo štvrtok oznámila tamojšia vláda, elitná súťaž by sa mohla v krajine reštartovať bez divákov a dodržoval by sa prísny bezpečnostný protokol. Dohrať by sa mohlo aj finále národného pohára, samozrejme bez obecenstva.



Portugalský premiér Antonio Costa a národné zdravotné orgány preskúmajú ligou pripravený bezpečnostný protokol. V rámci neho sa preskúmajú aj štadióny, či spĺňajú potrebné parametre. Kluby by mohli začať so spoločným tréningom už od začiatku budúceho týždňa. Desať kôl pred koncom ligy je na čele tabuľky FC Porto. Informovala agentúra SID.