Na MS 2026 obhajuje titul USA, domáci túžia po historickom triumfe
Slovenský tím vstúpi do šampionátu s mladým kádrom s viacerými nováčikmi.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Reprezentanti USA vstúpia do 89. MS v hokeji v pozícii obhajcov zlatých medailí. Turnaj, ktorý sa začne v piatok 15. mája a vyvrcholí finálovým zápasom 31. mája, má tradičných favoritov, ku ktorým by sa popri Kanaďanoch, Švédoch či Čechoch radi zaradili aj domáci Švajčiari. Slovenský tím vstúpi do šampionátu s mladým kádrom s viacerými nováčikmi a s prioritným cieľom postúpiť do štvrťfinále.
Hrací formát MS sa nezmenil od roku 2012. Na turnaji sa predstaví 16 mužstiev, ktoré sú tradične rozdelené do dvoch osemčlenných skupín. V nich sa stretnú systémom každý s každým. Štyri najlepšie tímy z každej skupiny postúpia do štvrťfinále, v ktorom sa stretnú krížovým systémom s mužstvami z druhej skupiny. Pre tímy na 5.-7. mieste sa turnaj skončí, ôsmy tím z každej skupiny zostúpi z elitnej kategórie.
Obhajcovia zlatých medailí Američania zažívajú úspešnú reprezentačnú éru. Ich titul na vlaňajších MS vo Švédsku bol prvý od roku 1960. Nadviazali naň triumfom na ZOH 2026 v Miláne, keď vo finále zdolali odvekého rivala Kanadu. Aj na MS patria do okruhu favoritov, hoci zo zlatého milánskeho tímu sú v kádri iba Justin Faulk a Matthew Tkachuk. Američania odštartujú turnaj účinkovaním v základnej A-skupine v Zürichu. K jej favoritom budú patriť aj Fíni, ktorí sa cez štvrťfinále nedostali od roku 2022. V ich kádri figuruje aj Tkachukov spoluhráč z Floridy Aleksander Barkov, ktorý v prebiehajúcej sezóne NHL neodohral ani jeden zápas. Domáci Švajčiari snívajú o prvom titule majstrov sveta, ku ktorému by im mali pomôcť aj hviezdny obranca Roman Josi, ku ktorému sa z NHL pridali aj Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter a Janis Moser. V histórii MS sa trikrát dostali do finále, no ani raz neuspeli. V ich kádri už nefiguruje účastník rekordných dvadsiatich MS Andres Ambühl, ktorého v závere šampionátu uvedú do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
V „slovenskej“ B-skupine vo Fribourgu sa očakáva súboj o štvrté postupové miesto. Jej favoritmi sú Kanada, Švédsko a Česko. Kanaďania nominovali viacero zvučných mien na čele s 19-ročným Macklinom Celebrinim, ktorý tím povedie v pozícii kapitána. V kádri nechýbajú veteráni John Tavares, Ryan O´Reilly či najproduktívnejší obranca základnej časti NHL Evan Bouchard. Švédi dominovali v tohtoročnej edícii Euro Hockey Tour a po bronzoch z uplynulých dvoch MS by sa radi dostali do finále. Pomôcť má viacero posíl z NHL na čele s Lucasom Raymondom či trojkou vlaňajšieho draftu Antonom Frondellom. Čechom vlani nevyšla obhajoba zlatých medailí, no opäť budú patriť k favoritom. Tím povedie nestarnúci Roman Červenka, ktorý sa stal ako 40-ročný najproduktívnejším hráčom českej extraligy a Pardubice doviedol k majstrovskému titulu. Vo Švajčiarsku ho čaká už 13. šampionát v kariére.
Slovenský tím sa musí zaobísť bez viacerých skúsených hráčov. Tréner Vladimír Országh nominoval viacero nováčikov, ktorým by mali pomôcť skúsení reprezentanti Marek Hrivík, Oliver Okuliar či Samuel Hlavaj.
Hokejové MS sa do Švajčiarska vrátia po 17 rokoch. Zároveň to bude už 13. svetový šampionát v tejto krajine, čím sa Švajčiari osamostatnia na čele pred Švédskom, ktoré dvanásťkrát hostilo MS. Švajčiari mali však hostiť MS v roku 2020, no kvôli pandémii koronavírusu sa MS zrušili.
V pozícii nováčikov figurujú reprezentácie Veľkej Británie a Talianska, ktoré nahradili Francúzov a Kazachstan. Kazachovia sa o rok vrátia do elitnej kategórie MS po tom, čo si nedávno spoločne s Ukrajinou vybojovali postup z MS I. divízie. Na MS 2026 budú piatykrát po sebe chýbať reprezentácie Ruska a Bieloruska, ktorým IIHF zakázala účasť po invázii na Ukrajinu.
Počas záverečného víkendu MS sa uskutoční ceremoniál, počas ktorého uvedú do Siene slávy IIHF sedem osobností tohto športu. Okrem Ambühla sa novými členmi prestížnej spoločnosti stanú aj Thomas Vanek, Patrice Bergeron, Niklas Kronwall, Ralph Krueger, Cassie Campbellová-Pascallová a Florence Schellingová.
V dejisku MS by sa malo rozhodnúť aj o usporiadateľskej krajine MS 2030. Dovtedy sa budú MS konať v Nemecku (2027), Francúzsku (2028) a na Slovensku (2029).
