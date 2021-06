V Poznani štartujú ME, slovenskými želiezkami káštvorka a dvojkajaky

Slovenská nominácia na ME v Poznani:



K1 Ž 200 m Lisa-Maria Gamsjägerová



K2 Ž 200 m Dagmar Čulenová-Romana Jakubisová



K2 Ž 500 m Mariana Petrušová-Lisa-Maria Gamsjägerová



K2 M 500 m Denis Myšák-Csaba Zalka



K4 M 500 m Denis Myšák-Samuel Baláž-Csaba Zalka-Adam Botek



C1 M 500 m Matej Rusnák



C2 M 500 m Eduard Strýček-Dávid Fekete



K1 Ž 1000 m Mariana Petrušová



K2 Ž 1000 m Dagmar Čulenová-Romana Jakubisová



K1 M 1000 m Erik Vlček



K2 M 1000 m Samuel Baláž-Adam Botek



K4 M 1000 m Tomáš Holka-Milan Dörner-Marko Ujvári-Gábor Jakubík



C1 M 1000 m Matej Rusnák



C2 M 1000 m Eduard Strýček-Dávid Fekete



K1 Ž 5000 m Mariana Petrušová



K1 M 5000 m Milan Dörner



C1 M 5000 m Matej Rusnák

Poznaň 2. júna (TASR) - V poľskej Poznani vo štvrtok úvodnými rozjazdami odštartujú ME v rýchlostnej kanoistike, ktoré sú poslednou previerkou pred OH 2020 v Tokiu. Najväčším slovenským želiezkom v ohni na jazere Malta bude štvorkajak na 500 m v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek. Do boja o medaily chce prehovoriť aj dvojkajak na 1000 m s posádkou Baláž, Botek.Európsky šampionát v Poznani veľa napovie o tom, kto bude sedieť v slovenskej káštvorke na olympiáde v Tokiu. V porovnaní s úvodným kolom Svetového pohára v Szegede prišlo k jednej zmene, skúseného Erika Vlčeka nahradil Zalka. "," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Dvojkajak Baláž, Botek sa na SP v Szegede zaskvel tretím miestom, čo je prísľubom pred ME i OH 2020. "," dodal Petrla.Medzi kajakárkami o finále zabojujú Lisa-Maria Gamsjägerová s Marianou Petrušovou. Obe sa prezentovali v dobrom svetle na dodatkovej európskej OH kvalifikácii v Szegede i svetovej v ruskom Barnaule. Hoci sa im nepodarilo pre Slovensko získať ďalšie miestenky do Tokia, podľa Petrlu naznačili veľkú perspektívu. "."