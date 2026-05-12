V predbežnej nominácii Česka na MS 2026 figurujú aj Chorý s Douděrom
Česko zverejnilo predbežnú nomináciu 54 hráčov na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Autor TASR
Praha 12. mája (TASR) - Česká futbalová reprezentácia zverejnila predbežnú nomináciu 54 hráčov na tohtoročné majstrovstvá sveta v USA, Mexiku a Kanade. Nechýba medzi nimi ani dvojica z pražskej Slavie, útočník Tomáš Chorý a obranca David Douděra, s ktorými „zošívaní" nepočítajú na klubovej úrovni pre problémy s disciplínou. Rozsiahly menoslov sa pred odletom na šampionát zredukuje na 26 hráčov, ktorí pôjdu na záverečný turnaj.
Česko sa na MS predstaví po 20 rokoch a v základnej skupine v júni nastúpi proti Kórejskej republike, Juhoafrickej republike a Mexiku. „Tému predbežnej nominácie sme podrobne riešili v rámci riadiacej skupiny pre šport so Zdeňkom Grygerom, Adolfom Šádkom a Pavlom Nedvědom. Podrobná debata, samozrejme, prebehla aj s hlavným trénerom Miroslavom Koubekom. Predbežná nominácia reprezentácie vzniká na základe komplexného posúdenia celej rady športových aj tímových faktorov, ktoré hlavný tréner a realizačný tím dlhodobo vyhodnocujú u všetkých hráčov. Tento zoznam mien musel byť povinne odovzdaný príslušným orgánom FIFA do 11. mája 2026. Každý účastník majstrovstiev sveta môže uviesť až 55 hráčov. Z tejto širšej predbežnej nominácie potom vznikne konečná nominácia. S generálnym športovým manažérom Pavlom Nedvědom, hlavným trénerom Miroslavom Koubkom aj v rámci riadiacej skupiny panuje zhoda v názore na 54-členného výberu hráčov,“ povedal pre fotbal.cz predseda Českej futbalovej federácie (FAČ) David Trunda.
predbežná nominácia Česka na MS 2026:
Brankári: Lukáš Horníček (Braga SC), Martin Jedlička (FC Baník Ostrava), Antonín Kinský (Tottenham Hotspur FC), Jan Koutný (SK Sigma Olomouc), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jakub Markovič (SK Slavia Praha), Jindřich Staněk (SK Slavia Praha)
Obrancovia: Vladimír Coufal (TSG 1899 Hoffenheim), David Douděra (SK Slavia Praha), Matěj Hadaš (SK Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (SK Slavia Praha), Robin Hranáč (TSG 1899 Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (SK Slavia Praha), Václav Jemelka (FC Viktoria Plzeň), David Jurásek (SK Slavia Praha), Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers FC), Karel Spáčil (FC Viktoria Plzeň), Adam Ševínský (AC Sparta Praha), Martin Vitík (Bologna FC 1909), Tomáš Vlček (SK Slavia Praha), Jaroslav Zelený (AC Sparta Praha), David Zima (SK Slavia Praha)
Stredopoliari: Lukáš Ambros (Górnik Zabrze), Michal Beran (SK Sigma Olomouc), Pavel Bucha (Cincinnati FC), Lukáš Červ (FC Viktoria Plzeň), Kryštof Daněk (LASK Linz FC), Vladimír Darida (FC Hradec Králové), Patrik Hellebrand (Górnik Zabrze), Adam Karabec (Olympique Lyon), Ondřej Kričfaluši (FC Baník Ostrava), Tomáš Ladra (FC Viktoria Plzeň), David Planka (FC Baník Ostrava), Lukáš Provod (SK Slavia Praha), Matěj Ryneš (AC Sparta Praha), Lukáš Sadílek (Górnik Zabrze), Michal Sadílek (SK Slavia Praha), Hugo Sochůrek (AC Sparta Praha), Alexandr Sojka (FC Viktoria Plzeň), Tomáš Souček (West Ham United FC), Pavel Šulc (Olympique Lyon), Denis Višinský (FC Viktoria Plzeň).
Útočníci: Adam Hložek (TSG Hoffenheim 1899), Tomáš Chorý (SK Slavia Praha), Mojmír Chytil (SK Slavia Praha), Christophe Kabongo (FK Mladá Boleslav), Jan Kliment (SK Sigma Olomouc), Jan Kuchta (AC Sparta Praha), Vasil Kušej (SK Slavia Praha), Ondřej Mihálik (FC Hradec Králové), Vojtěch Patrák (FK Pardubice), Václav Sejk (SK Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen), Matěj Vydra (FC Viktoria Plzeň)
