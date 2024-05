V predbežnej nominácii Španielska sú aj tínedžeri Yamal a Cubarsi

Širšia nominácia Španielska pred ME v Nemecku:

brankári: Unai Simon (Athletic Bilbao), Alex Remiro (Real Sociedad), David Raya (FC Arsenal)

obrancovia: Dani Carvajal (Real Madrid), Jesus Navas (Sevilla), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Robin Le Normand (Real Sociedad), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Nacho Fernandez (Real Madrid), Aymeric Laporte (Al Nassr/S. Arábia), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (FC Chelsea)

stredopoliari: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi, Mikel Merino (obaja Real Sociedad), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri, Fermin Lopez (obaja FC Barcelona), Alex Baena (FC Villarreal), Aleix Garcia (FC Girona)

útočníci: Alvaro Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Dani Olmo (RB Lipsko), Lamine Yamal, Ferran Torres (obaja FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Perez (Real Betis)

Madrin 27. mája (TASR) - Do predbežnej nominácie španielskej futbalovej reprezentácie na ME v Nemecku sa dostali aj tínedžeri Lamine Yamal a Pau Cubarsi z FC Barcelona. Hlavný tréner Luis de la Fuente zaradil do 29-členného kádra aj debutantov Fermina Lopeza (FC Barcelona) a Ayozeho Pereza z Realu Betis.Do nominácie sa nedostali stredopoliari Marco Asensio s Pablom Sarabiom či útočník Gerad Moreno. Španielsky kouč bude musieť do 7. júna vyradiť trojicu hráčov. Širšiu súpisku vytvoril z dôvodu, že obrancov Daniho Carvajala s Nachom Fernandezom a útočníka Joseluho čaká v drese Realu Madrid finále Ligy majstrov proti Borussii Dortmund (1. júna). "Je to záruka proti akémukoľvek výpadku, ktorý by sa mohol udiať vo finále LM alebo na tréningu a mohol by vyvolať problém," uviedol de la Fuente, ktorého mužstvo pred záverečným turnajom odohrá prípravné stretnutia s Andorrou (5. júna) a Severným Írskom (8. júna).Španielsko triumfovalo na európskom šampionáte v rokoch 1964, 2008 a 2012. "La Furia Roja" sa stretne v B-skupine s Talianskom, Chorvátskom a Albánskom.