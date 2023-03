V Premier League Chelsea remizovala s Evertonom

FC Chelsea - FC Everton 2:2 (0:0)



Góly: 52. Felix, 76. Havertz (z 11 m) – 69. Doucoure, 89. Simms

Aston Villa - AFC Bournemouth 3:0 (1:0)



Góly: 7. Luiz, 80. Ramsey, 89. Buendia

FC Brentford - Leicester City 1:1 (1:0)



Góly: 32. Jensen – 52. Barnes, ČK: 90.+2 Baptiste (Brentford) po 2. ŽK

FC Southampton - Tottenham Hotspur 3:3 (0:1)



Góly: 46. Adams, 77. Walcott, 90.+3 Ward-Prowse (z 11 m) – 45.+1 Porro, 65. Kane, 75. Perišič

Wolverhampton Wanderers - Leeds United 2:4 (0:1)



Góly: 65. Castro, 73. Cunha – 6. Harrison, 50. Ayling, 62. Kristensen, 90.+7 Rodrigo, ČK: 84. Jonny (Wolverhampton)

Londýn 18. marca (TASR) - Futbalisti FC Chelsea remizovali v zápase 28. kola doma s FC Everton 2:2. Domácim patrí v tabuľke 10. miesto a na pohárové priečky strácajú deväť bodov. Hostia sú na 15. priečke.Chelsea sa dostala do vedenia v 52. minúte, keď Joao Felix presnou strelou poslal svoje mužstvo do vedenia 1:0. Hostia však dokázali vyrovnať po hlavičke Abdoulayeho Doucoureho. Domácim však o sedem minút neskôr Kai Havertz premenenou penaltou opäť vrátil jednogólový náskok. Chelsea nedokázala zápas dotiahnuť k trom bodom. V závere druhého polčasu upravil Ellis Simms na konečných 2:2.Hráči Tottenhamu Hotspur len remizovali na ihrisku posledného Southamptonu 3:3. Hostia síce zostali v tabuľke na 4. mieste, no pred piatym Newcastlom majú len dvojbodový náskok a odohrali o dve stretnutia viac. Tottenham viedol počas zápasu 1:0 aj 3:1, ale nedokázal duel dotiahnuť do víťazného konca. Southampton najprv znížil v 77. minúte, keď sa presadil Theo Walcott a v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal James Ward-Prowse z penalty.Brentford remizoval doma proti Leicesteru City 1:1. Domácich poslal do vedenia Mathias Jensen v 32. minúte. Hostia však vyrovnali v druhom polčase po góle Harveyho Barnesa.Aston Villa zdolala Bournemouth 3:0. Domáci bodovali vo štvrtom zápase za sebou a v tabuľke im patrí 10. priečka. Hostia naopak prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov a patrí im priebežné predposledné 19. miesto, ktoré znamená vypadnutie do druhej ligy. Leeds United uspel v prestrelke na ihrisku Wolverhamptonu Wanderers 4:2.