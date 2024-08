V premiére za Spurs si poranil členok, vynechá zápas s Evertonom

Londýn 23. augusta (TASR) - Anglický futbalista Dominic Solanke má zranený členok a bude chýbať Tottenhamu minimálne v sobotňajšom zápase Premier League proti Evertonu. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý prišiel do londýnskeho klubu v letnom prestupovom období z Bournemouthu, utrpel zranenie v pondelkovom dueli s Leicestrom (1:1). V ňom absolvoval svoj súťažný debut v drese Spurs.



Solanke možno vynechá aj ligový zápas na ihrisku Newcastlu (1. septembra). "Uvidíme, ako sa bude prebiehať jeho zotavovanie. Našťastie to nie je nič vážne," uviedol podľa AFP tréner "kohútov" Ange Postecoglou. Tottenham získal anglického reprezentanta z Bournemouthu za 65 miliónov libier (približne 76,7 mil. eur). Počas jeho absencie by mohli dostať šancu v útoku Nemec Timo Werner alebo Brazílčan Richarlison, obaja proti Leicestru začali na lavičke. Ďalšími alternatívami na hrote sú aj Son Heung-min či Dejan Kulusevski, ktorí však zvyknú častejšie nastupovať na krídelnom poste.