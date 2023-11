V premiérovej VC Las Vegas triumfoval Verstappen

hlasy (zdroj: Sport 2):



Max Verstappen, víťaz: "Dnes som absolvoval viacero súbojov, bola to zábava. Škoda incidentu s Georgeom (Russellom), no našťastie to nebolo nič vážne, hoci ovládanie monopostu už potom nebolo ideálne. Užil som si tieto preteky a dúfam, že aj fanúšikovia. Rád si to zopakujem aj o rok. Dnes sa viackrát potvrdil efekt systému DRS."



Charles Leclerc, 2. miesto: "Veľmi som si užil dnešné pretekanie. Ospravedlňujem sa našim fanúšikom za 2. miesto, ale je to maximum, čo sme dnes mohli dosiahnuť. Boli sme silní, mali sme rýchlosť a musíme byť spokojní s druhým miestom."



Sergio Perez, 3. miesto: "Po úvodnej kolízii som mal poškodený monopost. Potom som predbiehal jedného pretekára za druhým a pomohlo mi aj safety car. V závere som mal náskok pred Leclercom, no jednoducho som nečakal jeho manéver."

VC Las Vegas (50 kôl, 1 kolo: 6,201 km, celkovo: 310,1 km)



1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:29:08,289 hod., 2. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +2,070 sek., 3. Sergio Perez (Mex./Red Bull) +2,241, 4. Esteban Ocon (Fr./Alpine) +18,665, 5. Lance Stroll (Kan./Aston Martin) +20,067, 6. Carlos Sainz Šp./Ferrari) +20,834, 7. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +21,755, 8. George Russell (V. Brit./Mercedes) +23,091, 9. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +25,964, 10. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +29,496, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +34,270, 12. Alex Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +43,398, 13. Kevin Magnussen (Dán./Haas) +44,825, 14. Daniel Ricciardo (Aus./AlphaTauri) +48,525, 15. Kuan-jü Čou (Čína/Alfa Romeo) +50,162, 16. Logan Sargeant (USA/Williams) +50,882, 17. Valtteri Bottas (Fín./Alfa Romeo) +1:25,350 min.



nedokončili: Júki Cunoda (AlphaTauri/Jap.), Nico Hülkenberg (Nem./Haas), Lando Norris (V. Brit./McLaren)

Las Vegas 19. novembra (TASR) - Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na historicky prvej Veľkej cene Las Vegas, predposledných 21. pretekoch sezóny F1. Na druhom mieste prišiel do cieľa Monačan Charles Leclerc na Ferrari, ktorý sa v poslednom kole dostal pred napokon tretieho v poradí Mexičana Sergia Pereza z Red Bullu.Istý trojnásobný majster sveta dosiahol 18. víťazstvo v sezóne, 53. v kariére a šieste po sebe. Verstappen, ktorý odštartoval z druhého miesta, krátko po štarte vytlačil Leclerca mimo trate a dostal sa na líderskú pozíciu. Za nimi došlo k viacerým menším kolíziám a v ich dôsledku bol aktivovaný virtuálny safety car. Vo štvrtom kole sa preteky skončili pre Norrisa, ktorý v zákrute stratil kontrolu nad monopostom a vrazil do bariéry. Na trať vyšlo bezpečnostné vozidlo, po reštarte sa Verstappen držal na čele. Za incident s Leclercom v úvodnom kole dostal 5-sekundovú penalizáciu, ktorú si neskôr odpykal v boxoch. V 16. kole si Leclerc vzal späť požičané a dostal sa pred Verstappena. Ten mal v 25. kole menšiu kolíziu s Russellom, no obaja pokračovali. Na trať opäť vyšlo safety car a jeho prítomnosť viacerí využili na návštevu boxov. Na výjazde z nich takmer kolidovali Stroll s Verstappenom. Po 30. kole bol na čele Leclerc, ale doplatil na nie ideálne zahriate pneumatiky a v 32. kole ho predbehol Perez. Jeho líderská pozícia však nemala dlhé trvanie a Monačan ho v 35. kole prekvapil efektným manévrom. Mexičan krátko na to stratil pozíciu po ataku Verstappena, ktorý mal rýchlosť a dostal aj pred Leclerca. Holanďan si bez problémov postrážil prvenstvo a v závere to vyzeralo na double Red Bullu. Leclerc si však v poslednom kole zopakoval manéver na Pereza a zabezpečil si cenné 2. miesto.Do konca sezóny 2023 ostávajú už len preteky v Abú Zabí, ktoré sú na programe o týždeň 26. novembra.