V Prešove sa najviac sa darilo Juríkovi a Bačíkovej

Prešov 19. augusta (TASR) - Dráhoví cyklisti zo 14 krajín bojovali počas uplynulého víkendu v Prešove o body do medzinárodného rebríčka UCI, slovenskí dráhari aj o domáce tituly. Najviac sa darilo Martinovi Juríkovi a Alžbete Bačíkovej.



V sobotu boli na programe bodovacie a vylučovacie preteky elite, scratch, madison. Juniori absolvovali omnium. V bodovacích pretekoch WE triumfovala Češka Jarmila Machačová, titul majsterky Slovenska získala Terézia Ciriaková. Získala celkové 3. miesto. Nora Jenčušová si za 4. miesto odniesla striebornú medailu, bronz patrí Stanislave Sikelovej. Medzi mužmi triumfoval český pretekár Adam Křenek. Titul majstra SR získal Martin Jurík, celkovo obsadil 5. miesto. Striebro patrí Pavlovi Rovderovi a bronz Martinovi Chrenovi.



Prvenstvo vo vylučovacích pretekoch v kategórii U23 získal Grék Nikolaos Manthos, spomedzi Slovákov sa opäť najlepšie darilo Juríkovi. Za 3. miesto získal majstrovský titul pred Denisom Hozom a Tomášom Ševečkom. V ženskom scratchi triumfovala Češka Petra Ševčíková, najlepšou Slovenkou bola Alžbeta Bačíková na 8. mieste. V rámci MSR ju na pódiu doplnili Ciriaková a Stanislava Sikelová.



Grék Manthos bol najrýchlejší aj v scratchi v U23. Hneď za ním skončil Jurík, striebro z domáceho šampionátu získal Ševečka a bronz Hoza. Jurík ešte v sobotu dosiahol zlatý hetrik, keď získal titul v scratchi elite za celkovú 6. priečku. Zvíťazil Venezuelčan Jose Clever Martinez Moros. Striebro z MSR si vybojoval Chren a bronz Hoza.



V nedeľňajšom omniu mužov získal titul majstra SR opäť Jurík, v celkovom hodnotení tejto disciplíny skončil tesne pod pódiom na 4. mieste. Striebro si vybojoval Rovder a bronz Hoza. Medzi ženami si v olympijskom omniu najlepšie viedla grécka pretekárka Argyro Milakiová, spomedzi Sloveniek bola najlepšia Bačíková pred Ciriakovou a Jenčušovou.



Venezuelčan Moros sa stal aj víťazom vylučovacích pretekov. Zo Slovákov potvrdil dominanciu v tejto disciplíne Rovder. Za ním skončili Hoza a Jurík. Medzi ženami bola zo Sloveniek opäť najvyššie Bačíková pred Sikelovou a Ciriakovou. "Milo ma prekvapili juniori svojou aktivitou. Pódiové umiestnenia nemávame na tomto type podujatia často. Rovnako tešia výkony, ktoré podal Martin Jurík a Pavol Rovder. Nestratili sa v medzinárodnej konkurencii. V ženskej kategórii to bolo také kostrbaté. Aj keď mali i celkové pódium, viac sa sústredili na boj za seba, o domáce tituly ako o celkové poradie v rámci CL1 pretekov. Bolo to asi skôr rozhodnutie ich trénerov, mne sa to však nepáčilo," zhodnotil výkony domácich jazdcov Michal Rohoň, predseda komisie dráhovej cyklistiky Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).