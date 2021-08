V Prešove zvíťazili plážoví volejbalisti Kilian s Červenákom

Summer Beach Tour 2021 (M-SR v pláž. volejbale) - Prešov (2*):



MUŽI:



Finále: Michal Trubač, Peter Varga (3.) - Michal Kilian, Šimon Červenák (10.) 0:2 (-18, -14)



O 3. miesto: Kamil Pavlinský, Martin Petro (1.) - Jakub Joščák, Miroslav Janto (5.) 2:0 (13, 14)

ŽENY



Finále: Karolína Majerníková, Veronika Podhradská (1.) - Marta Fartelová, Martina Tereňová (3.) 2:0 (16, 15)



O 3. miesto: Michaela Páneková, Paulína Košíková (9.) - Klaudia Mitrová, Zuzana Labiková (5.) 1:2 (15, -15, -11)

Prešov 8. augusta (TASR) - Séria majstrovstiev Slovenska v plážovom volejbale Summer Beach Tour 2021 pokračovala cez víkend v Prešove (2*) posledným ôsmym turnajom pred budúcotýždňovým veľkým finále v Bratislave pri Eurovei. Pri absencii viacerých tímov z domácej špičky sa z celkového prvenstva tešili Michal Kilian so Šimonom Červenákom a Karolína Majerníková s Veronikou Podhradskou.Turnajové desiatky Kilian a Červenák prešli turnajom bez prehry s piatimi víťazstvami, tromi v tajbrejku. Vo finále zdolali víťaza turnaja v Lieskovci Michala Trubača so šesťnásobným majstrom SR Petrom Vargom v dvoch setoch, v treťom kole v nedeľu ráno si s nimi poradili v tajbrejku.Najvyššie nasadení Kamil Pavlinský a Martin Petro obsadili 3. miesto po záverečnej výhre 2:0 nad Jakubom Joščákom a Miroslavom Jantom. V sobotu sa na turnaji predstavila aj prešovská hrajúca legenda a 182-násobný reprezentant SR Martin Sopko, spoločne s Michalom Rajdugom skončili na delenej 9. priečke.V ženskej kategórii obhájila vlaňajšie prvenstvo z Prešova mládežnícka reprezentantka Veronika Podhradská, tentoraz po boku Karolíny Majerníkovej. Nasadené jednotky zaváhali vo svojom prvom zápase v druhom kole, keď nestačili na Michaelu Pánekovú s Paulínou Košíkovou (1:2) a museli ísť do opráv, v ďalších piatich súbojoch však už nestratili ani set. V semifinále sa revanšovali Pánekovej s Košíkovou a vo finále zvíťazili v dvoch setoch nad turnajovými trojkami Martou Fartelovou a Martinou Tereňovou.Bronz si odniesli Klaudia Mitrová so Zuzanou Labikovou po obrate z 0:1 na 2:1 v súboji o 3. miesto proti Pánekovej a Košíkovej. Séria Summer Beach Tour vyvrcholí o týždeň finálovým turnajom v Bratislave pri Eurovei s vedľajšímí ihriskami na Patrónke (14. - 15. 8.).