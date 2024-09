V pretekoch junioriek vyhrala Langenbargová, Ungerová skončila 27.

ME v cestnej cyklistike:



preteky junioriek (Heusden-Zolder - Hasselt, 72,9 km):



1. Puck Langenbargová (Hol.) 1:43:15 h,

2. Messane Bräutigamová (Nem.),

3. Štěpánka Dubcová (ČR),

4. Celia Geryová (Fr.),

5. Daniela Hezinová (ČR),

6. Paula Ostizová Tacová (Šp.) všetky rovnaký čas, ...,

27. Sofia UNGEROVÁ +18 s,

31. Anna RŽONCOVÁ +24,

47. Viktória CHLADOŇOVÁ (všetky SR) +55

Hasselt 15. septembra (TASR) - Holandská cyklistka Puck Langenbargová zvíťazila na ME v Belgicku v pretekoch junioriek s hromadným štartom. Na 72,9 km rovinatej trati z Heusden-Zolderu do Hasseltu sa presadila v špurte, keď bola rýchlejšia ako Messane Bräutigamová z Nemecka. Tretia finišovala v rovnakom čase Češka Štěpánka Dubcová.Z trojice slovenských reprezentantiek skončila najlepšie Sofia Ungerová, ktorá obsadila 27. miesto. Na holandskú víťazku stratila 18 sekúnd. Anna Ržoncová figurovala na 31. priečke (+24 s).Viktória Chladoňová skončila na 47. pozícii s mankom 55 sekúnd. Bronzová z časovky mala dvesto metrov pred cieľom veľkú smolu a zamotala sa do veľkého pádu. Rozsah zranení by však nemal byť natoľko vážny, aby ohrozil jej účasť na MS. Odnieslo si to najmä ľavé koleno. Informoval špecializovaný portál cycling-info.sk.