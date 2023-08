V pretekoch junioriek získala zlato Begová, Chladoňová skončila 12.

cestná cyklistika - MS



preteky junioriek (Glasgow - Glasgow, 70 km):



1. Julie Begová (Fr.) 1:54:53 h, 2. Cat Fergusonová (V. Brit.), 3. Fleur Moorsová (Bel.), 4. Federica Venturelliová (Tal.) všetky tri +9 s, 5. Imogen Wolffová (V. Brit.), 6. Titia Ryová (Fr.) obe +12, ..., 12. Viktória CHLADOŇOVÁ +17, Terézia CIRIAKOVÁ a Anna RŽONCOVÁ (všetky SR) nedokončili

Glasgow 5. augusta (TASR) - Francúzska cyklistka Julie Begová triumfovala po samostatnom úniku v sobotných pretekoch junioriek s hromadným štartom na MS v Škótsku. Osemnásťročná jazdkyňa zvládla 70 km dlhú trať so štartom a cieľom v Glasgowe za 1:54:53 h. Striebro získala Britka Cat Fergusonová (+9 s), ktorá vyhrala špurt skupiny prenasledovateliek, bronz si vybojovala Belgičanka Fleur Moorsová. Slovenská reprezentantka Viktória Chladoňová skončila s odstupom 17 sekúnd na 12. mieste, Terézia Ciriaková a Anna Ržoncová preteky nedokončili.Rozhodujúci moment pretekov sa odohral 22 km pred cieľom, keď nastúpila Begová spoločne s ďalšími troma cyklistkami. Francúzka, ktorá od augusta trénuje so ženským tímom Cofidisu, sa však osamostatnila a na technickom okruhu dotiahla sólovú jazdu do úspešného konca.Chladoňová dosiahla najlepší slovenský výsledok medzi juniorkami od roku 2013, keď Tereza Medveďová vo Florencii skončila na šiestej priečke. "" uviedla Chladoňová v tlačovej správe Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).