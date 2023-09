V pretekoch žien do 23 rokov zvíťazila Pluimersová, Jenčušová 57.

Výsledky - ME v cestnej cyklistike:



Wijster 22. septembra (TASR) - Holandská cyklistka Ilse Pluimersová zvíťazila na ME žien do 23 rokov na domácej pôde vo Wijsteri. Rovinatú, 106 km dlhú trať vedúcu z Coevordenu do Col du Vam, prekonala za 02:46:33 h. Vo veľkom boji o titul skončila druhá Anna Shackleyová z Veľkej Británie s minimálnou stratou jednej sekundy.Tretia finišovala v rovnakom čase Švajčiarka Linda Zanettiová. Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová sa umiestnila na 57. priečke a na víťaznú Holanďanku stratila štyri minúty a 49 sekúnd.