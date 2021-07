V príprave na šampionát EuroVolley 19 hráčok, vracia sa Pencová

Nominácia žien SR do prípravy pred šampionátom EuroVolley 2021:



nahrávačky: Barbora Koseková (Aachen/Nem.), Anna Kohútová (*Strabag Bilíkova Pezinok), Lucia Sedláčková (*Strabag Bilíkova Pezinok)

smečiarky: Nikola Radosová (Níreďháza/Maď.), Mária Žernovič (Vasas Budapešť/Maď.), Karin Palgutová (Volero Le Cannet/Fr.), Karolína Fričová (Prostějov/ČR), Romana Hudecová (UKF Nitra), Dominika Drobňáková (Évreux/Fr.)

blokárky: Jaroslava Pencová (bez klubu), Michaela Abrhámová (Mougins/Fr.), Tereza Hrušecká (KP Brno/ČR), Ema Smiešková (*Strabag Bilíkova Pezinok), Katarína Körmendyová (*Slávia EU Bratislava)

univerzálky: Karin Šunderlíková (*KP Brno/ČR), Romana Krišková (*Nevsehir/Tur.)

liberá: Michaela Španková (UKF Nitra), Skarleta Jančová (*Strabag Bilíkova Pezinok), Ema Magdinová (*Slávia EU Bratislava)



Pozn.: Hráčky s hviezdičkami majú uvedené kluby ešte zo sezóny 2020/21, ostatné už pre sezónu 2021/22.



Realizačný tím:



tréner: Marco Fenoglio, asistenti trénera: Stefano Micoli, Peter Adamec, manažér tímu: Slavomír Huba, štatistik: Daniel Bruch, fyzioterapeut: Patryk Bieda



Program Sloveniek v príprave:



10. 7.: zraz v Poprade

24. - 25. 7.: prípravné zápasy so Španielskom v Poprade

4. - 6. 8.: prípravné zápasy v Grécku

11. - 12. 8.: prípravné zápasy s Českom v Brne



Program Sloveniek v C-skupine EuroVolley 2021 v chorvátskom Zadare:



20. 8.: Maďarsko - Slovensko (20.15)

22. 8.: Chorvátsko - Slovensko (17.00)

23. 8.: Slovensko - Taliansko (17.15)

24. 8.: Švajčiarsko - Slovensko (20.00)

26. 8.: Slovensko - Bielorusko (17.00)

Bratislava 1. júla (TASR) - Tréner slovenskej ženskej volejbalovej reprezentácie Marco Fenoglio vo štvrtok oznámil nomináciu pred začiatkom prípravy na letný šampionát EuroVolley 2021. Do prípravy sa zapojí aj dlhoročná reprezentantka a päťnásobná slovenská Volejbalistka roka Jaroslava Pencová, ktorá začala uplynulú sezónu v drese Piraní Brusno, ale od októbra zo zdravotných dôvodov nehrala. Úvodný zraz národného tímu je na programe 10. júla v Poprade.V nominácii nechýbajú opory Barbora Koseková, Nikola Radosová, Karin Palgutová či Mária Žernovičová, v porovnaní s májovou úspešnou kvalifikáciou ME a Zlatou európskou ligou tím ešte posilnia libero Michaela Španková a skúsená 31-ročná blokárka Pencová.," povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovenskej volejbalovej federácie športový riaditeľ SVF Marek Rojko.Pencová odohrala v reprezentačnom drese 99 zápasov, najviac spomedzi nominovaných hráčok. "," povedala Pencová.Do prípravy sa napokon nebude môcť zapojiť ďalšia účastníčka EuroVolley 2019 blokárka Nina Herelová, ktorú v závere sezóny trápili zdravotné problémy. "," dodal Rojko.V príprave na majstrovstvá Európy sa Slovenky stretnú so Španielkami v Poprade (24. - 25. 7.) a vycestujú do Grécka (4. - 6. 8.) a Česka (11. - 12. 8.). Šampionát EuroVolley s 24 účastníkmi a v štyroch krajinách odštartuje 18. augusta a vyvrcholí 4. septembra. Slovenky sa predstavia v C-skupine v Zadare, ich súperkami v boji o štyri osemfinálové miestenky budú od 20. do 26. augusta postupne Maďarky, domáce Chorvátky, Talianky, Švajčiarky a Bielorusky.