V prípravnom období nastúpilo 15 Slovákov, zažiarili Regenda aj Tatar

kanadské bodovanie Slovákov v prípravných zápasoch NHL:



Pavol Regenda (Anaheim) 7 3 4 7 +7 8



Tomáš Tatar (New Jersey) 4 4 0 4 +2 4



Martin Fehérváry (Washington) 4 0 3 3 +3 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 6 0 2 2 -2 4



Miloš Kelemen (Arizona) 3 1 0 1 0 2



Samuel Kňažko (Columbus) 1 0 1 1 0 0



Martin Chromiak (Los Angeles) 1 0 0 0 -1 0



Servác Petrovský (Minnesota) 1 0 0 0 0 0



Adam Sýkora (NY Rangers) 1 0 0 0 0 4



Marián Studenič (Dallas) 2 0 0 0 +2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 3 0 0 0 -1 2



Šimon Nemec (New Jersey) 3 0 0 0 -3 0



Filip Mešár (Montreal) 3 0 0 0 +2 0



Adam Ružička (Calgary) 6 0 0 0 0 2







pozn.: za menom hráča nasleduje počet odohratých zápasov, gólov, asistencií, bodov, +/- bodov a trestných minút

New York 9. októbra (TASR) - V prípravných zápasoch pred začiatkom zámorskej NHL nastúpilo celkovo 15 slovenských hokejistov. Najviac sa darilo útočníkovi Anaheimu Ducks Pavlovi Regendovi, ktorý v 6 zápasoch získal 7 kanadských bodov. Priemer bod na zápas dosiahol aj útočník Tomáš Tatar, ktorý nastúpil v drese New Jersey Devils do štyroch zápasov, v ktorých strelil štyri góly.Okrem 14 korčuliarov sa predstavil aj brankár Jaroslav Halák, ktorý nastúpil v drese New Yorku Rangers do troch zápasov. Jeden odchytal celý a v pozícii predpokladanej brankárskej dvojky za Igorom Šesťorkinom mal 89,3-percentnú úspešnosť zákrokov.Bodovo sa najviac darilo Regendovi, ktorý zaujal produktivitou, ktorú dosiahol napriek miestu v tzv. checking line. So 7 plusovými bodmi bol najlepší z tímu. Okrem Regendu a Tatara sa gólovo presadil iba Miloš Kelemen vo farbách Arizony. V prípravnom období dostali príležitosť aj piati zo šiestich Slovákov, ktorých si kluby vybrali v drafte 2022. Draftová jednotka Juraj Slafkovský si v 6 dueloch pripísal 2 asistencie. Svoju pozíciu stabilného člena obrany Washingtonu Capitals potvrdil Martin Fehérváry. V štyroch dueloch zaznamenal okrem troch asistencií aj tri plusové body.