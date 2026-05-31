< sekcia Šport
V prípravných zápasoch uspeli Ekvádor, Kórejská republika a Mexiko
Ekvádor zdolal Saudskú Arábiu 2:1, keď sa presadili Jackson Porozo a Anthony Valencia.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Futbalisti Kórejskej republiky triumfovali v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku nad Trinidadom a Tobagom jednoznačne 5:0. Dvoma gólmi v prvom polčase nasmeroval tím k úspechu Son Heung-min, rovnako dva presné zásahy zaznamenal po prestávke Cho Gue-sung.
Ekvádor zdolal Saudskú Arábiu 2:1, keď sa presadili Jackson Porozo a Anthony Valencia. Jeden z organizátorov MS 2026 Mexiko vyhral nad Austráliou 1:0, o jediný gól sa postaral Johan Vasquez.
Ekvádor zdolal Saudskú Arábiu 2:1, keď sa presadili Jackson Porozo a Anthony Valencia. Jeden z organizátorov MS 2026 Mexiko vyhral nad Austráliou 1:0, o jediný gól sa postaral Johan Vasquez.
prípravné zápasy:
Ekvádor - Saudská Arábia 2:1 (1:0)
Góly: 35. Porozo, 51. Valencia - 87. Mandash
Kórejská republika - Trinidad a Tobago 5:0 (2:0)
Góly: 40. a 43. Son Heung-min (druhý z 11 m), 65. a 77. Cho Gue-sung, 75. Hwang Hee-chan (z 11 m)
Mexiko - Austrália 1:0 (1:0)
Gól: 28. Vasquez
Ekvádor - Saudská Arábia 2:1 (1:0)
Góly: 35. Porozo, 51. Valencia - 87. Mandash
Kórejská republika - Trinidad a Tobago 5:0 (2:0)
Góly: 40. a 43. Son Heung-min (druhý z 11 m), 65. a 77. Cho Gue-sung, 75. Hwang Hee-chan (z 11 m)
Mexiko - Austrália 1:0 (1:0)
Gól: 28. Vasquez