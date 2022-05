Najproduktívnejším hráčom MS je Červenka, najlepší strelec Pastrňák

Na archívnej snímke faulovaný Juraj Slafkovský (Slovensko) sa snaží zakončiť a vľavo brankár Andrej Šutov (Kazachstan) v zápase základnej A-skupiny Kazachstan - Slovensko na 85. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 20. mája 2022 v Helsinkách. Foto: TASR Martin Baumann

All star tím MS (podľa médií):



Jussi Olkinuora – Mikko Lehtonen (obaja Fín.), Seth Jones (USA) – Pierre-Luc Dubois (Kan.), Roman Červenka (ČR), Sakari Manninen (Fín.)



Nejlepší hráči podľa postov:



Brankár: Jussi Olkinuora



Obranca: Mikko Lehtonen



Útočník: Roman Červenka



Najužitočnejší hráč (MVP): Jussi Olkinuora

prehľad najproduktívnejších hráčov MS od 1956 do 2022:

rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body



1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12



1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18



1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19



1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11



1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21



1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16



1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18



1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12



1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11



1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14



1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17



1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22



1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16



1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14



1970 Alexander Malcev ZSSR 10 15 6 21



1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19



1972 Alexander Malcev ZSSR 10 10 12 22



1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34



1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17



1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19



1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20



1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21



1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16



1979 Vladimír Petrov ZSSR 8 7 8 15



1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20



1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14



1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18



1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14



1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18



1987 Vladimír Krutov ZSSR 10 11 4 15



1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14



1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20



1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12



1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10



1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17



1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14



1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12



1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9



1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14



Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14



1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11



1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16



2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12



2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14



2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13



2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15



2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11



2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16



2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16



2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14



2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20



2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15



2010 Ilja Kovalčuk Rusko 9 2 9 11



2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12



2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19



2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16



2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16



2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14



2016 Vadim Šipačov Rusko 10 6 12 18



2017 Artemij Panarin Rusko 9 4 13 17



2018 Patrick Kane USA 10 8 12 20



2019 William Nylander Švédsko 8 5 13 18



2021 Connor Brown Kanada 10 2 14 16



2022 Roman Červenka ČR 10 5 12 17



Štatistiky po 85. MS v hokeji:



Individuálne štatistiky:



Kanadské bodovanie: 1. Roman Červenka (ČR) 17 bodov (5 gólov+12 asistencií), 2. Drake Batherson 14 (3+11), 3. Dylan Cozens a Pierre-Luc Dubois (všetci Kan.) po 13 (7+6), 5. Denis Malgin (Švajč.) 12 (5+7), 6. David Krejčí (ČR) 12 (3+9), ... 13. Juraj SLAFKOVSKÝ (SR) 9 (3+6)



Najlepší strelci: 1. David Pastrňák (ČR) 7 gólov, 2. Cozens a Dubois po 7, 4. Rasmus Asplund (Švéd.) 6, 5. Adam Gaudette (USA) a Sakari Manninen (Fín.) po 6, ... 8. Pavol REGENDA (SR) 5



Najviac asistencií: 1. Červenka 12, 2. Batherson 11, 3. Mikko Lehtonen (Fín.) 10, 4. Krejčí 9, 5. Markus Lauridsen (Dán.) 7, 6. Malgin, Enzo Corvi (Švajč.), Erik Gustafsson (Švéd.) po 7, ... 13. SLAFKOVSKÝ 6, 25. Michal KRIŠTOF a Šimon NEMEC (obaja SR) po 5



Úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Dubois 66,91 percent, 2. Mathias Bau Hansen (Dán.) 63,33, 3. Krejčí 62,34, 4. Adam Lowry (Kan.) 61,68, 5. Hannes Björninen (Fín.) 60,84, 6. David Kämpf (ČR) a TJ Tynan (USA) obaja 60,00, ... 9. Jakub MINÁRIK 57,69, 17. Andrej KOLLÁR (obaja SR) 55,26, 23. KRIŠTOF 53,37



Bodovanie +/-: 1. Cozens +12, 2. Dubois +11, 3. Damon Severson (Kan.) +9, 4. Joel Armia (Fín.) +9, 5. Jonas Siegenthaler (Švajč.) +8, 6. Batherson +8



Najviac trestných minút: 1. Michael Fora (Švajč.) 33 tr. minút, 2. Magnus Brekke 31, 3. Ludvig Hoff (obaja Nór.) 29, 4. Saku Mäenalanen (Fín.) 29, 5. Max Comtois (Kan.)29, 6. Dylan Di Perna (Tal.) 27, ... 9. Mário GRMAN (SR) 12



Úspešnosť zákrokov brankárov: 1. Arturs Silovs (Lot.) 95,24 percent, 2. Jussi Olkinuora (Fín.) 94,83, 3. Magnus Hellberg (Švéd.) 93,18, 4. Henri Buysse (Fr.) 93,14, 5. Chris Driedger (Kan.) 91,45, 6. Andreas Bernard (Tal.) 91,10, ... 13. Adam HÚSKA (SR) 89,10







Tímové štatistiky:



Úspešnosť streľby: 1. Nemecko 14,14 percent, 2. Kanada 13,95, 3. Fínsko 12,76, 4. Švédsko 12,66, 5. Česko 12,17, 6. Švajčiarsko 12,10, ... 8. SLOVENSKO 10,68



Úspešnosť v presilovkách: 1. Česko 37,04 percent, 2. Fínsko 36,36, 3. Kanada 35,48, 4. Švajčiarsko 33,33, 5. Nemecko 32,00, 6. Švédsko 29,63, ... 11. SLOVENSKO 24,14



Úspešnosť v oslabeniach: 1. Fínsko 94,44 percent, 2. Švajčiarsko 88,89, 3. Rakúsko 84,00, 4. USA 82,86, 5. Francúzsko 82,61, 6. Švédsko 81,82, ... 9. SLOVENSKO 72,73



Najviac trestných minút: 1. Nórsko 115 tr. minút, 2. Kanada 113, 3. USA 102, 4. Švajčiarsko 88, 5. Rakúsko 75, 6. Česko a Fínsko po 72, ... 13. SLOVENSKO 52

Tampere 30. mája (TASR) - Najproduktívnejším hráčom 85. MS v hokeji sa stal český útočník Roman Červenka. Kapitán bronzových medailistov nazbieral v 10 zápasoch 17 kanadských bodov za 5 gólov a 12 asistencií. Druhý v poradí kanadský útočník Drake Batherson zaostal o tri body (3+11).Červenka je tretí Čech, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom MS v ére samostatnosti. Pred ním triumfovali v produktivite šampionátu Martin Procházka a Vladimír Vůjtek, ktorí získali na MS 1997 zhodne po 14 bodov.Rekord novej éry šampionátov A-kategórie MS držia Dany Heatley z Kanady (2008) a Patrick Kane z USA (2018). Obaja nazbierali zhodne po 20 bodov. Absolútny rekordér je však bývalý reprezentant Sovietskeho zväzu Vladimír Petrov, ktorý na MS 1973 zaznamenal v desiatich stretnutiach 18 presných zásahov, ku ktorým pridal 16 asistencií a celkovo si tak pripísal až 34 bodov.Medzi strelcami triumfoval Čech David Pastrňák, ktorý strelil v 7 zápasoch 7 gólov. Rovnaký počet gólov dosiahli aj Kanaďania Dylan Cozens a Pierre-Luc Dubois, tí však odohrali o tri zápasy viac. Najlepší zo Slovákov Pavol Regenda strelil 5 gólov a medzi strelcami turnaja skončil na 8. mieste.Zo Slovákov bol v produktivite najvyššie 18-ročný útočník Juraj Slafkovský. V 8 zápasoch získal 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií. V celkovom poradí kanadského bodovania šampionátu mu to stačilo na 13. miesto. Slafkovský bol so 6 asistenciami aj najlepší nahrávač v slovenskom tíme. Najviac gólových prihrávok dosiahol Červenka - 12.Do All star tímu 85. MS v hokeji sa dostali traja hráči z Fínska vrátane útočníka Sakariho Manninena, ktorý gólom v predĺžení finálového zápasu rozhodol o zlatých medailách pre svoj tím. O zložení najlepšej šestky šampionátu rozhodli svojím hlasovaním akreditovaní žurnalisti.