V prvej fáze sa predalo vyše 4 milióny vstupeniek na olympijské hry

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Los Angeles 23. apríla (TASR) - Počas prvej fázy predaja vstupeniek na OH 2028 v Los Angeles sa podľa organizátorov predalo viac ako 4 milióny lístkov. Kupujúci pochádzali z 85 krajín sveta, pričom najväčší podiel mali okrem Američanov obyvatelia Spojeného kráľovstva, Kanady, Mexika a Japonska.

Najrýchlejšie sa predávali vstupenky na súťaže gymnastiky a vypredali sa aj všetky zatiaľ dostupné lístky na nové olympijské disciplíny - flag futbal, lakros, softbal a squash. Záujemcovia z celého sveta mali prvú možnosť na kúpu od 9. do 19 apríla, ešte predtým si mohli vstupenky zaobstarať obyvatelia LA a Oklahomy. Ďalšia fáza je naplánovaná v auguste, pričom registrácia trvá do 22. júla. Fanúšikovia si môžu zakúpiť maximálne 12 lístkov na olympijské podujatia a ďalších 12 vstupeniek na futbalové zápasy. Informovala o tom agentúra AFP.
.

