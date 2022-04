V prvej nominácii na MS je 7 bronzových z Pekingu, nováčikom Tamáši

Nominácia SR na prípravné zápasy proti Českej republike (21. a 23. apríla):



brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Denis Godla (HC Verva Litvínov), Matej Tomek (HC Kometa Brno)

obrancovia: Martin Bučko (Bíli Tygři Liberec), Michal Ivan (Bíli Tygři Liberec), Peter Čerešňák (HC Plzeň), Christián Jaroš (New Jersey Devils), Michal Čajkovský (Sibir Novosibirsk), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce), Mislav Rosandič (Bíli Tygři Liberec)

útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bíli Tygři Liberec), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Michal Krištof (HC Kometa Brno), Róbert Lantoši (Linköping), Adam Liška (Severstal Čerepovec), Tomáš Mikúš (HC Energie Karlovy Vary), Jakub Minárik (HK Dukla Trenčín), Miroslav Mucha (Lake Superior University), Matúš Sukeľ (HC Verva Litvínov), Alex Tamáši (HC´05 Banská Bystrica), Marek Valach (HK Dukla Trenčín), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce)



Program SR v príprave na MS 2022:



21. apríl (17:30) - Slovensko - Česko (Spišská Nová Ves)

23. apríl (15:00) - Slovensko - Česko (Trenčín)

29. apríl (19:00) - Nemecko - Slovensko (Drážďany)

30. apríl (17:00) - Nemecko - Slovensko (Drážďany)



Kaufland Cup:



5. máj (neurčené) - Slovensko - Nórsko

7. máj (neurčené) - Slovensko - Francúzsko

Bratislava 13. apríla (TASR) – Slovenská hokejová reprezentácia sa na prvom zraze oficiálnej prípravy na svetový šampionát vo Fínsku stretne v utorok 19. apríla v Trenčíne. Realizačný tím očakáva prítomnosť 23 hráčov, z ktorých sa mnohí doteraz pripravovali individuálne alebo na neoficiálnych reprezentačných tréningoch v Bratislave. V rámci prvého bloku prípravy Slovákov čakajú dva prípravné zápasy proti Českej republike.V prvej nominácii trénera Craiga Ramsayho a generálnych manažérov Miroslava Šatana a Ota Haščáka je sedem bronzových medailistov z februárových ZOH 2022 v Pekingu - brankári Patrik Rybár a Matej Tomek, obrancovia Michal Čajkovský, Peter Čerešňák, Mislav Rosandič i útočníci Michal Krištof a Pavol Regenda. Do prípravy sa už zapojil aj obranca zo zámorskej NHL Christián Jaroš. Lídrami v útoku by mali byť okrem bronzových Regendu a Krištofa aj Róbert Lantoši, Matúš Sukeľ či Adam Liška. Debutantom v národnom drese je 24-ročný útočník Banskej Bystrice Alex Tamáši.," povedal pre web hockeyslovakia.sk generálny manažér Miroslav Šatan.Po dvoch rokoch pandémie si reprezentačné zápasy budú môcť konečne vychutnať aj fanúšikovia slovenského hokeja. SZĽH v spolupráci so spoločnosťou Ticketportal pri tejto príležitosti spustí predaj lístkov vo štvrtok 14. apríla o 14.00. Ceny vstupeniek na sedenie budú 13 eur v Spišskej Novej Vsi a 12–15 eur v Trenčíne. "" odkázal fanúšikom Miroslav Šatan.Slováci odohrajú dva zápasy – vo štvrtok 21. apríla v Spišskej Novej Vsi (17.30) a v sobotu 23. apríla v Trenčíne (15.00).