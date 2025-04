V prvej nominácii USA sú Thompson i traja hráči Utahu

prvá nominácia USA na MS 2025:



brankári: Hampton Slukynsky (Los Angeles Kings), Joey Daccord (Seattle Kraken), Jeremy Swayman (Boston Bruins)



obrancovia: Michael Kesselring (Utah HC), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks), Mason Lohrei, Andrew Peeke (obaja Boston Bruins), Brady Skjei (Nashville Predators), Alex Vlasic (Chicago Blackhaws)



útočníci: Tage Thompson (Buffalo Sabres), Logan Cooley, Clayton Keller (obaja Utah FC), Cutter Gauthier (Anaheim Ducks), Conor Garland, Drew O'Connor (obaja Vancouver Canucks), Matty Beniers (Seattle Kraken), Michael McCarron (Nashville Predators), Frank Nazar (Chicago Blackhawks)

New York 24. apríla (TASR) - Tage Thompson figuruje v prvej nominácii americkej hokejovej repezentácie na májové MS vo Švédsku a Dánsku. Kanonier Buffala Sabres, ktorý sa nedostal do výberu na Turnaj štyroch krajín, by mal patriť k lídrom ofenzívy USA.Na šampionáte by sa mali predstaviť až traja hráči Utahu - útočníci Logan Cooley s Claytonom Kellerom a obranca Michael Kesselring." uviedol podľa portálu tsn.ca generálny manažér reprezentácie Jeff Kealty.USA budú hrať v základnej B-skupine MS v dánskom Herningu s Českom, Dánskom, Nemeckom, Maďarskom, Kazachstanom, Nórskom a Švajčiarskom.