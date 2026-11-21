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V prvom kole slalomu v Gurgli viedla Swennová-Larssonová
Na podujatí mala štartovať aj Slovenka Petra Vlhová, no v piatok oznámila, že preteky vynechá a zameria sa na tréning. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.
Autor TASR
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Gurgl 21. novembra (TASR) - Švédska lyžiarka Anna Swennová-Larssonová bola na prvom mieste v úvodnom kole slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Gurgli po prvej tridsiatke pretekárok.
Tridsaťpäťročná Swennová-Larssonová predviedla na strmom svahu najkomplexnejšiu jazdu, najlepšie jej vyšiel tretí sektor s prechodom z prudkej časti. Do sekundy za ňu sa zmestilo deväť pretekárok. Druhá bola Albánka Lara Colturiová (+0,24 s), ktorá predviedla odvážnu jazdu s najlepším druhým medzičasom v strmine, no ideálne jej nevyšiel úvod ani záver. Miernym prekvapením bola tretia Lara Dellová Meová z Talianska (+0,26), ktorá zachovala rozvahu a vyšla jej najmä prvá polovica trate.
Na podujatí mala štartovať aj Slovenka Petra Vlhová, no v piatok oznámila, že preteky vynechá a zameria sa na tréning. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.
Tridsaťpäťročná Swennová-Larssonová predviedla na strmom svahu najkomplexnejšiu jazdu, najlepšie jej vyšiel tretí sektor s prechodom z prudkej časti. Do sekundy za ňu sa zmestilo deväť pretekárok. Druhá bola Albánka Lara Colturiová (+0,24 s), ktorá predviedla odvážnu jazdu s najlepším druhým medzičasom v strmine, no ideálne jej nevyšiel úvod ani záver. Miernym prekvapením bola tretia Lara Dellová Meová z Talianska (+0,26), ktorá zachovala rozvahu a vyšla jej najmä prvá polovica trate.
Na podujatí mala štartovať aj Slovenka Petra Vlhová, no v piatok oznámila, že preteky vynechá a zameria sa na tréning. Druhé kolo bolo na programe o 13.30 h.