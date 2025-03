Nitra zvíťazila nad Popradom v prvom zápase štvrťfinálovej série

štvrťfinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Nitra - HK Poprad 6:3 (3:0, 0:2, 3:1)



Góly: 1. Buček (Cotton, Descheneau), 14. Hrnka (Kováč, Bajtek), 16. Gill (Hrnka, Jackson), 44. Čederle (Buček), 51. Green (Buček), 60. Čederle – 35. Cracknell (Turan, Bourque), 39. Cracknell (Cardwell, Calof), 45. Kundrik (Mlynarovič, Nespala). Rozhodcovia: Žák, Jobbágy – Pribula, Jedlička, vylúčení: 4:10 na 2 min., navyše: Craknell 5+DKZ za faul kolenom, Božoň (obaja Poprad) osobný trest do konca zápasu (nešportové správanie sa), presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 3321 divákov.



/stav série: 1:0/



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Hain, Green, Stacha, Vitaloš, Bača – Buček, Gill, Descheneau – Passolt, Pobežal, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Hrnka, Kováč



Poprad: Vay (21. Belányi) – Bourque, Turan, Thomas, Cardwell, Kotvan, Romančík, Sluka, Božoň – Bjalončík, Cracknell, Calof – Török, Urbánek, Bracco – Nauš, Suchý, Giľák – Kundrik, Mlynarovič, Nespala

Andrej Kmeč, tréner Nitry: "Bol to play off hokej, mal tempo a súboje. V prvej tretine sme mali čistejšie šance my a dokázali sme ich využiť. V prostrednej časti tam bola séria presilových hier, keď sme mali veľa šancí a neodskočili sme na rozdiel štyroch gólov. Potom sme dvakrát inkasovali z malých chýb. Do tretej tretiny sme išli odhodlaní udržať výsledok, čo sa nám podarilo. Súpera sme držali na dištanc, možno záver vyzeral opticky v prospech Popradu, ale bola tam presilovka, hra bez brankára a viedli sme o dva góly."



Ján Šimko, tréner Popradu: "Prvú tretinu sme tu neboli. Potrebovali sme vstúpiť do zápasu razantnejšie. V druhej tretine nastalo markantné zlepšenie, mali sme momentum, keď sme sa dostávali výsledkovo i herne do hry. Poviem otvorene, v štyroch hráčoch Nitru nepretlačíme."

Nitra 17. marca (TASR) - Hokejisti Nitry vstúpili víťazne do štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy proti Popradu. Úradujúci majstri zdolali "kamzíkov" 6:3 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 1:0. Druhý duel je na programe v utorok opäť na ľade pod Zoborom.Nitrania mali ideálny vstup do zápasu, keď už po 53 sekundách zásluhou útočníka Samuela Bučeka viedli. "Corgoni" boli v úvodnej časti aktívnejší a zaslúžene si vypracovali trojgólový náskok po presných zásahoch Tomáša Hrnku a Sahira Gilla.Zdalo sa, že je po zápase, navyše Nitra hrala v úvode prostrednej časti hry takmer 90-sekundovú presilovú hru o dvoch hráčov. V nej však iba rozchytala striedajúceho brankára Filipa Beláyniho a ten dal hosťom šancu vrátiť sa späť do hry. Poprad naštartoval dvoma gólmi kapitán Adam Cracknell. Ten v treťom dejstve za stavu 3:4 v neprospech Popradu oslabil svoj tím, keď videl trest do konca stretnutia za faul kolenom. Nitrania početnú výhodu využili na piaty gól z hokejky Lukea Greena a postrážili si prvý bod.